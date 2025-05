Reencuentro de Timbiriche suspendido indefinidamente ¡No pasaron de la primera junta!

Desde el año pasado se habló de un nuevo reencuentro de la famosa banda Timbiriche, el cual vería la luz a mediados de este 2025. Sin embargo, hace unos días Benny Ibarra declaró que tal vez no sucedería.

En entrevista con Maxine Woodside, el cantante dijo: “Timbiriche, honestamente, no sé si va a salir este año. Esa es la realidad. Ahorita no. Hay demasiadas cosas que acomodar. Hicimos un primer intento de que ocurriera en noviembre, pero ahorita, la verdad es que no logramos acomodar tanta cosa”.

Ante esta situación,en TVNotas platicamos con un amigo de Benny, quien nos dijo:

¿Por qué se suspendió el reencuentro de Timbiriche en 2025?

“Él fue muy diplomático en la entrevista. Quiso señalar que había problemas de agenda para concretar el reencuentro, pero la realidad es que ya iban sumamente avanzados para esto, y todo se vino abajo por problemas entre ellos”.

“Cuando empezaron los preparativos del reencuentro fue todo un lío. Paulina se les puso muy exigente. Pidió ganar más dinero que los demás. Mariana Garza y Alix, que nunca la han querido, no deseaban que ella estuviera para no soportar ni estas peticiones económicas ni sus desplantes en el trato diario”.

“Después de unos días se logró llegar a un acuerdo con Paulina. Ella y los demás estaban conformes. Benny, Sasha, Erik y Diego, que se llevan bien con todos, lograron una tregua. Mariana y Alix aceptarían a Paulina si se moderaba en cuanto a su comportamiento”.

“Hicieron una junta vía Zoom para resolver los temas del concierto, las ideascreativas, el vestuario, los tiempos de ensayo, las canciones y cuántos meses duraría el reencuentro. No tardaron en romper la tregua.

Paulina comenzó con sus exigencias de tener mayor protagonismo, ya que asegura que es la más famosa de todos. También hizo otras peticiones que ni venían al caso para el primer acercamiento. Alix y Mariana intentaron tener paciencia, pero las cosas se salieron de control”.

Mariana Garza y Alix estallan contra Paulina Rubio en junta virtual

“En plena junta virtual se agarraron del chongo, al grado que tuvieron que interrumpirla para calmar el enfrentamiento. Benny, Sasha, Erik y Diego creyeron que podían intentar mediar, pero, tras esto, Alix y Mariana se quejaron de que Paulina no ha cambiado nada y que no están dispuestas a soportarla”.

“Y si esto pasó en la primera junta, imagínense cómo serían las cosas después. Por eso mismo tomaron la difícil decisión de posponer ‘temporalmente’ el reencuentro. Benny, Sasha, Erik y Diego aún tienen esperanza de retomarlo.

Ya iban muy avanzadas las negociaciones de todas las presentaciones que realizarían. El próximo mes se anunciaría con ‘bombo y platillo’ el reencuentro y se darían a conocer las primeras fechas, pero ahorita ya todos se encuentran muy desanimados”.

Benny Ibarra admite que el reencuentro está en riesgo

“Por eso, Benny dijo con Maxine que honestamente ya no sabía si iba a haber reencuentro. Aunque obviamente iban a ganar mucho dinero, estas rencillas los tienen muy bajoneados y no saben si vale la pena vivir todo este desgaste”.

“La verdad, es una pena por todos los fans que esperaban con mucha ansia esto. A ver qué pasa. Las próximas semanas serán decisivas”, concluyó.

¿Cuando surgió Timbirche

Debutaron en 1982 en el programa Siemre en domingo. Los integrantes originales eran: Sasha, Benny, Diego, Paulina y Mariana. A finales de 1983 se les unió Erik Rubín.

Con el paso de los años salieron algunos miembros. Diego Schoening fue el único que permaneció hasta el final, en 1994.

Ha habido 3 reencuentros con los integrantes originales: 1998, 2007 y 2017. Solo en el primero estuvo Paulina Rubio.

