Paulina Rubio exige ganar más que los Timbiriche para hacer gira con ellos; pero no la soportan ¿aceptarán?

Tras su exitosa participación en el musical Vaselina, los Timbiriches Mariana Garza, Alix, Benny Ibarra, Erik Rubín y Diego Schoening, junto con su compañera Sasha Sokol (que no estuvo en la obra porque deseaba tomarse un tiempo de retiro tras el escándalo con Luis de Llano), preparan un nuevo reencuentro musical con conciertos en todo México y parte de Estados Unidos.

En esta gira, Benny y Erick desean incluir a Paulina Rubio. Sin embargo, no se la han visto fácil por las exigencias de ‘la Chica dorada’. De acuerdo con lo que nos contó una fuente cercana a Paulina: “es mi amiga, pero se está pasando con lo que pide. Está muy desubicada. Cree que la necesitan mucho para este reencuentro”.

Timbiriche se ha reencontrado en tres ocasiones: En 1998 estuvo Paulina y tuvieron un gran éxito. En 2007 y 2017, sin su presencia, también les fue muy bien.

A Timbiriche le ha ido bien en sus reencuentros / Redes sociales

Nuestra fuente nos dijo: “Paulina se siente muy deseada cuando no ha tenido ningún éxito nuevo importante en los últimos años. Las canciones que ha sacado han fracasado o han tenido una aceptación regular. Lo que le ha dado valor para ponerse exigente es que ha hecho algunos conciertos con el 90s Pop Tour All Stars y le ha ido increíble cantando sus éxitos antiguos. Pero las demás mujeres de Timbiriche sienten que la gira del reencuentro sería lo mismo con o sin ella. La gente iría al reencuentro de Timbiriche por todos los integrantes y por las canciones clásicas de esta agrupación, no las de Pau como solista”.

La relación de Paulina Rubio con los Timbiriche: Alix y Mariana no la quieren

Hablando sobre las demás mujeres de Timbiriche, nos dijo: “Sasha la lleva muy bien con Paulina. Tienen excelente relación. Pero Alix y Mariana la detestan. No la quieren absolutamente nada. Para ellas sería mejor que no estuviera. La desean lejos de su vida porque, cuando les tocó coincidir en el grupo, tanto de adolescentes como cuando se reencontraron en 1998 ‘la Chica dorada’ fue sumamente grosera y arrogante. Siempre las ha visto por arriba del hombro”.

“Con Diego la relación es equis. Él está más del lado de Mariana y Alix. Quienes sí quieren mucho a Paulina son Benny y Erik. Ellos serán productores de este reencuentro y se están encargando de convencerla, pero eso será si logran bajar su petición estratosférica”.

A Benny y a Erick, Paulina les cae muy bien y la quieren mucho. Desean que esté en la gira y la quieren convencer / Redes sociales

¿La ‘Chica dorada’ ahora es la ‘Chica abusiva’? Estas serían sus exigencias para unirse a Timbiriche

Nuestra fuente nos contó en exclusiva lo que está pidiendo Pau: “Imagínate que pidió ganar aproximadamente cuatro veces más que sus compañeros. Para que te des una idea, del total del dinero que se tendría para los sueldos de los siete integrantes, ella pidió alrededor de cuarenta por ciento, y que el otro sesenta se lo repartan entre los otros seis. Es decir, que a cada uno de los demás le toque diez por ciento y a ella cuarenta. Eso es un abuso”.

Nuestra fuente agregó: “Obviamente, los demás se negaron a su petición. Mariana y Alix dijeron que ya ni la busquen. Benny y Erik esperan que acepte una propuesta más pareja con sus compañeros. Obviamente sí un porcentaje un poco más alto por la popularidad de Pau, pero para nada esto que ven como un encaje absoluto. Por el cariño que le tienen Benny y Erik le están teniendo mucha paciencia y desean que acepte. Pero, si sigue con sus pretensiones, definitivamente la mandarán a volar”, finalizó.

