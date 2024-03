Serrath encara a Guty Carrera por haberla engañado previo a entrar a LCDLF ¡Brenda la respalda!

A pocos días de haber ingresado a La casa de los famosos, Serrath y Guty Carrera ya están dando de qué hablar. ¡Ya hubo enfrentamiento entre ambos!

Cabe recordar que cuatro personalidades nuevas fueron elegidas para suplir a quienes abandonaron intempestivamente el reality. Una de ellas fue Serrath, exparticipante de Enamorándonos, quien sorprendió a todos los habitantes de la casa con su llegada, específicamente a Guty, quien se vio desencajado con su ingreso. ¡Tuvieron un romance!

A lo largo de su estancia, la influencer reveló con un par de participantes que tenía un compromiso Carrera, él le pidió que la esperara para tener una relación e irse a Egipto. Por esta razón, la joven no dudó en encarar al modelo y así exponer que él la buscó fuera de la competencia para quedar de acuerdo y ¡hacer show en el reality!

Serrath y Guty Carrera se reencuentran en La casa de los famosos Telemundo

Serrath encara a Guty Carrera en ‘La casa de los famosos’

Serrath, consternada, le cuestionó a Guty si era verdad que salía con dos mujeres al mismo tiempo, mientras a ella le pedía que lo esperara para estar juntos luego de salir del reality.

“O sea, salías con dos allá afuera... Cinco minutos antes de entrar a la casa me hablaste pidiendo que te esperara… Me pediste que fuera al hotel a verte”, comentó Serrath.

Rápidamente Guty reaccionó y le respondió a la joven que todo era una “broma”, por lo que era mejor que aclararan las cosas cuando ella se calmara.

“Te estás haciendo como un show... Ya suficiente difamación he sufrido, no por ti, por muchas de las cosas (que se han dicho)”. Guty Carrera

A lo que Serrath contestó: “¿Por qué será, por qué te difama tanta gente? Y qué hay de (lo que me dijiste): ‘Oye, Serrath, ¿vas a entrar a La casa de los famosos, sí o no? Me preguntaste… Yo te dije que sí iba a entrar y me dijiste: ‘Ok, vamos a hacer que no nos conocemos y vamos a enamorarnos y te voy a dejar por t0xica’”.

Guty negó que estás hayan sido sus palabras, por lo que huyó de la plática. Muy molesta, la influencer recalcó que “le hacen falta (pantalones)”, así como le recordó que ella lo apoyó contundentemente mientras estaba fuera de la competencia. ¡No pudo más y rompió en llanto!

Así fue el momento:

Brenda Zambrano defiende a Serrath en redes sociales

Lo anterior generó comentarios divididos en redes sociales, ya que algunos usuarios consideraron que Serrath es una mujer verdaderamente “inventada”. No obstante, hubo quienes defendieron a la creadora de contenido. Tal fue el caso de Brenda Zambrano, ex de Guty.

Recordemos que la exshore ha dado a conocer de manera pública todos los abus0s que supuestamente vivió por parte de Carrera. Sin embargo, el modelo siempre negó un maltrato hacia su ex.

Brenda Zambrano / Instagram

Ahora, las declaraciones de Serrath llegaron a oídos de Brenda y no dudó en externar su opinión. ¿Qué dijo?

Brenda Zambrano “Siempre te hará quedar como una loca como lo hacía conmigo y él siempre va a tener la razón, las locas y tóxicas somos las mujeres que salen con él”.

Agregó: “Serrat podrá ser sobreactuada, pero dice la verdad!! Justo le comenté a ella todo lo que pasaría que la dejaría como una loca con los de adentro y justo pasó! Lo conozco tan bien y sé la forma de manipular a los demás”

Serrat podrá ser sobreactuada pero dice la verdad !! Justo le comenté a ella todo lo que pasaría que la dejaría como una loca con los de adentro y justo pasó! Lo conozco tan bien y se la forma de manipular a los demás #LCDLF4 — Brenda Zambrano 🍒 (@brenzambranoc) March 18, 2024

Finalizó: “Pero bueno, créanle a Serrat también no miente... El tipo la ilusionó, la envolvió y le pintó pajaritos en el aire! #LCDF4 después les cuento bien en un TikTok todo ese chisme”.

Al momento, Brenda Zambrano manifestó que muy pronto hará un live contando todo lo que sucedió entre Serrath, Guty y ella, antes de que él entrara a La casa de los famosos. ¡Se viene pleito!