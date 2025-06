¿Cómo está Paulina Rubio tras acusaciones de maltrato a su hijo? Amigo de la ‘Chica dorada’ responde

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para Paulina Rubio.Recientemente fue señalada de, presuntamente, maltratar a su hijo mayor, el cual es producto de su matrimonio con Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’.

Si bien las celebridades no han hecho ningún pronunciamiento, se reportó que ambos estuvieron en una corte de Miami por este asunto, donde el juez determinó que tanto Paulina como ‘Colate’ deben tomar terapia familiar obligatoria.

No te pierdas: ¿Paulina Rubio podría ir a la cárcel por presunto maltrato a su hijo? Esto se sabe

De acuerdo con lo que se ha reportado por distintos medios, Paulina Rubio, presuntamente, agredió a su hijo después de que este no quisiera darle su celular, el cual, aparentemente, es el único medio de comunicación que tiene con su padre.

Tras el suceso, el joven le habló a la policía para ser auxiliado. El abogado de Colate, Daniel Kent, argumentó que “el menor fue sometido a un trato severo” y la conductora de la llamada ‘Chica dorada’ es preocupante.

Por otra parte, Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, argumentó que su cliente no maltrató al menor y todo se trató de una medida disciplinaria.

Hasta el momento, solo se ha dictaminado que los padres tomen terapia familiar obligatoria. No obstante, esto podría cambiar, pues Colate solicitó al juez que su hijo se fuera a vivir con él.

Aunque el caso no ha derivado en cargos penales, las autoridades siguen investigando el asunto para cerciorarse de que el menor crezca en un entorno saludable.

Te recomendamos: Reencuentro de Timbiriche suspendido indefinidamente ¡No pasaron de la primera junta!

Recientemente, Óscar Madrazo, actor y gran amigo de Paulina Rubio, habló sobre las fuertes acusaciones que enfrenta la exintegrante de Timbiriche. En un encuentro con los medios, sostuvo que la cantante ama a su hijo y es una “excelente mamá”.

Óscar Madrazo

“Estoy muy triste, porque es supermamá, es súperdedicada. El amor de su vida son sus hijos. Es una excelente madre. Yo he estado cerca de la familia y he visto que, lo que se dice ahorita, no es cierto”.