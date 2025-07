Benny Ibarra rompe el silencio sobre su tío, Luis de Llano, y el caso de Sasha Sokol: “Me duele”

El silencio se rompió, pero el mensaje dejó a muchos con sabor amargo. Benny Ibarra, quien compartió escenario durante años con Sasha Sokol en la legendaria banda Timbiriche y además es sobrino directo del productor Luis de Llano, finalmente habló sobre la sentencia que marca un antes y un después en el caso de abuso emocional y manipulación que estremeció al medio artístico mexicano.

Mientras el país observa con atención cómo la justicia condena a Luis de Llano por haber sostenido una relación de años con Sasha cuando ella apenas tenía 14 años y él, 39, Benny se mantuvo cauteloso. Su frase “me duele de ambos lados” generó más preguntas que respuestas y encendió el debate sobre el silencio selectivo dentro de la industria del entretenimiento.

Sasha Sokol se pronuncia tras el fallo de la corte y celebra su victoria contra Luis de Llano. / Redes sociales

Mira: Alma Cero defendió a Luis de Llano por el caso de abuso contra Sasha Sokol: “No es un demonio”

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

En marzo de 2022, Sasha Sokol rompió el pacto de silencio que la persiguió por décadas y denunció públicamente que el productor Luis de Llano, figura clave en la industria musical de los 80, mantuvo una relación amorosa con ella cuando era menor de edad. “Durante casi cuatro años fui pareja de Luis. Empezó cuando tenía 14 años y él 39”, escribió Sasha en una publicación que estremeció a México entero.

Lejos de admitir su responsabilidad, Luis de Llano respondió con entrevistas donde intentó minimizar el vínculo. Sasha, firme y valiente, llevó el caso ante la justicia, logrando una sentencia histórica en 2023 que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025: el productor fue declarado culpable de daño moral, obligado a ofrecer una disculpa pública, a no volver a hablar de Sasha, a pagar una indemnización económica y a tomar un curso de género. Esto sentó un precedente para las víctimas de casos similares en cuanto a que los delitos de abuso, igual que en materia penal, no vencen en materia civil, aunque pase el tiempo.

“El daño que me hizo duró toda la vida”, expresó Sasha cuando la Corte rechazó el amparo del productor. “Ya no existe una instancia más alta: deberá aceptar las consecuencias de sus actos.”

Lee: Sasha Sokol vs. Luis de Llano: Tras ratificarse el fallo, para Francisco de Llano “la verdad no siempre gana”

Sasha Sokol reacciona a Luis Llano, quien aseguró ha sido víctima de una mujer por ser exitoso. / Facebook: Sasha Sokol/ Facebook: Luis de Llano

¿Qué dijo Benny Ibarra sobre Sasha Sokol y su tío Luis de Llano?

En medio de la presión mediática, Benny Ibarra fue abordado por reporteros y, por primera vez, habló sobre el caso. Pero su postura dejó muchas cejas levantadas.

“Lo que yo hable del caso de Luis de Llano contra Sasha Sokol, mi hermana, es muy difícil. Se puede manipular fácilmente. Entonces, prefiero no decir nada… Entiendo que se me asesora en no dar ningún comentario. No quiere decir que no me duela de un lado u otro”, expresó el cantante de “Cielo”, en declaraciones recuperadas por el programa Ventaneando.

Benny intentó mostrarse empático con ambas partes, lo cual no cayó bien en redes sociales. Aunque se refirió a Sasha como “resiliente” y dijo que su victoria legal puede representar un avance para la protección de más mujeres, también pidió que su tío encuentre “paz” y se mostró evasivo ante el tema de su responsabilidad.

“A los dos les deseo lo mejor, desde lo más profundo de mi ser… En el caso de Sasha, digo que es muy resiliente, y si se logra ahora que muchas mujeres sean protegidas cada vez más, eso es un ganar. En el caso de mi tío, que encuentre paz, fuerza y estemos todos mejor”, concluyó.

Mira: Yordi Rosado toma drástica decisión en contra de Luis de Llano ¿por Sasha Sokol?

¿Cómo reaccionaron las redes a las declaraciones de Benny Ibarra en el caso de Sasha Sokol vs Luis de Llano, su tío?

La reacción del exTimbiriche, Benny Ibarra, luego de que la justicia le diera la razón a Sasha y fuera contra su tío, Luis de Llano, generó un debate inmediato. Mientras algunos agradecieron que al menos rompiera el silencio, otros lo tacharon de tibio, oportunista o incluso cómplice por no condenar con claridad los actos de su tío.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar: “Benny habla como si esto fuera una pelea entre primos, no un abuso confirmado por la Corte”, escribió un usuario en X. “Decir que le duele de ambos lados es minimizar el abuso. ¿Dónde está la empatía con la víctima?”, opinó otro.