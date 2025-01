Magneto estrena video de su canción ‘Ahí estás tú' en el que participan Benny Ibarra y su hija

A 40 años de su creación Magneto demuestra que siguen vigentes no sólo con sus éxitos icónicos, sino que ahora han lanzado sencillos nuevos y el más reciente es ‘Ahí estás tú'.

Al respecto Alex de Magneto señaló: “Es una emotiva balada que fusiona bachata con pop latina, con lo cual se marca una nueva etapa para nuestra banda”.

Magneto lanza una nueva canción este 2025 / Alex Isunza / TVNotas

El compositor de este nuevo tema de Magneto es Pablo Preciado del grupo Matisse

Alan de Magneto nos dio más detalles de este sencillo: “El compositor es Pablo Preciado del grupo Matisse. El productor musical es George Noriega, quien le imprimió un aire contemporáneo sin perder la esencia de Magneto”.

La producción ejecutiva ocurrió a cargo de Mauri, uno de los integrantes del grupo en conjunto con Jaime Flores, con quien procuró que se conservara la nostalgia de la agrupación, pero a la vez se le brindara una frescura para conectar a los fans de siempre con las nuevas generaciones.

Elías nos comentó que eligieron grabar en el pueblo de Malinalco para que el vídeo estuviera lleno de magia mexicana

Y hace unas semanas grabaron el vídeo musical del que Elías nos dijo: “Está lleno de magia mexicana y por ello nos venimos al encantador pueblo de Malinalco para tenerlo como escenario. La dirección y fotografía corrió a cargo de Óscar Zagal”.

Y como gran sorpresa dentro del vídeo contaron con la participación estelar de Benny Ibarra y su hija María, quien ha destacado en las pasarelas mexicanas e internacionales.

Al respecto Benny comentó: “Es un tema que Pablo Preciado le compuso a su hija cuando nació y que por cierto hay un paralelismo porque yo también le compuse un tema a María cuando llegó a este mundo. La invitación para participar en este vídeo fue de mis amigos de Magneto que llevo diciéndoles por tres años que hemos estado juntos en el 90s Pop Tour que yo soy el sexto Magneto y por fin se me hizo estar con ellos en esto tan importante, y aparte es muy emotivo porque el último trabajo profesional que hizo mi abuelita Rita Macedo fue la película de ellos ´Cambiando el destino´”.

Sobre compartir pantalla con su hija, Benny refirió: “Es una gozadera. Estamos de vacaciones con una canción hermosa y con mi muchacha tan increíble es un lujo”.

Benny Ibarra y su hija, María / Alex Isunza / TVNotas

María, la hija de Benny Ibarra, confesó que su papá ya le había dicho que tenía que ser actriz

Mientras que María señaló: “Soy amante de la naturaleza y me encantó grabar el vídeo acá, y con mi papá es muy emocionante. Es un poco diferente a lo que hago, es más actuación que modelaje, y es un reto para mí, pero me siento muy feliz de experimentar esta faceta de mi ser. Mi padre siempre me ha dicho ´es que tienes que ser actriz´ y nunca le había hecho caso. Sin embargo, me la estoy pasando muy bien. Es bastante divertido”.

Sobre si tomó alguna preparación especial confesó: “No, pero fue un: ‘Vamos a darle al 1000%, escuchar, seguir instrucciones del director y ponerle todo el corazón´. A los Magneto los adoro, y qué mejor con mi papá que es el apoyo más increíble del mundo- Es una persona con una mente y corazón tan abierto que me permite cometer errores sin sentirme como un error”.

El vídeo de Magneto, que en agosto pasado lanzó un tema inédito por primera vez en 25 años, ya se encuentra disponible a partir de este viernes 24 de enero en distintas plataformas como YouTube.