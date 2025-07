Alma Cero defendió a Luis de Llano por el caso de abuso contra Sasha Sokol: “No es un demonio”

El revuelo mediático no cesa en cuanto a la resolución en contra de Luis de Llano, reconocido productor, por el caso de abuso tras mantener una relación con Sasha Sokol cuando ella tenía solo 14 años y él 39. La autoridad lo condenó en junio de 2025 a pagar una indemnización, a ofrecer una disculpa, a no volver a hablar del caso públicamente y a tomar un curso de género.

Ante ello, algunos famosos han sido cuestionados. La mayoría apoya a Sasha. Sin embargo, la actriz, Alma Cero sorprendió con una postura poco común, más matizada y reflexiva. Aunque dejó claro su apoyo a Sasha y reconoció el daño que una relación desigual puede causar, también pidió a los medios y al público una mirada más amplia y menos polarizada.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Alma Cero abordó el tema desde varios ángulos: la responsabilidad social, el contexto cultural de los años ochenta, la evolución de los derechos de las mujeres y hasta el papel de los padres. Su mensaje fue directo, sin justificar, pero también sin sumarse al linchamiento: “No es un demonio”, dijo sobre De Llano, dejando claro que, aunque debe asumir las consecuencias de sus actos, no debe ser reducido a un solo episodio de su vida.

Sasha Sokol y Luis de Llano / Redes sociales

¿Qué dijo Alma Cero sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano?

Desde el inicio, Alma Cero expresó su respaldo total a la exTimbiriche:

“Claro que una niña que vivió lo que vivió se dio cuenta posteriormente de que no estuvo bien y tiene todo el derecho a pedir justicia”, declaró la también cantante de 52 años. A pesar de no haber vivido algo similar, reconoce la profundidad del daño psicológico que puede tener una relación marcada por el poder y la diferencia de edad.

Alma también destacó lo importante que es que las mujeres, hoy más que nunca, tengan voz y visibilidad para denunciar estas situaciones:

“Estamos viviendo un momento sin precedentes donde a la mujer se le da un lugar más justo”, dijo con firmeza.

Con esto, la conductora dejó claro que la exigencia de justicia no es opcional, y que el paso del tiempo no debería ser un obstáculo para que una víctima capaz o denunciar: “Este fallo es una oportunidad para que muchas más mujeres rompan el silencio, incluso décadas después”.

Alma Cero y su esposo Enrique Orozco / Instagram: @alma_cero

¿Por qué Alma Cero defiende a Luis de Llano?

Aunque su frase generó controversia, Alma no está defendiendo al productor. Al contrario, hizo énfasis en que Luis de Llano debe asumir su responsabilidad y cumplir con la condena impuesta por la SCJN, que incluye reparar el daño, ofrecer disculpas y públicamente cubrir los gastos de terapia para Sasha, como víctima.

“No es que lo justifique, pero tampoco se puede juzgar con los ojos de hoy lo que ocurrió en un contexto muy distinto”, explicó.

Añadió que en los años ochenta muchas conductas que hoy consideramos inaceptables estaban normalizadas: “Eso no significa que estuvieran bien, pero sí que la ética y la moral no eran las mismas que ahora”.

Además, la actriz lanzó una frase que ha abierto un amplio debate:

“No es un demonio. Es algo que veíamos en todos lados en los ochenta”.

Con esto, propuso abrir una conversación colectiva sobre cómo la sociedad ha evolucionado y qué tanto hemos aprendido de ese pasado.

Alma Cero lleva más de 40 años bailando. / Instagram: @alma_cero

Laura Zapata también defendió a Luis de Llano

Laura Zapata no se guardó nada al hablar del polémico caso entre Sasha Sokol y Luis de Llano. Para ella, la palabra “víctima” suena difícil de aplicar cuando, según su perspectiva, parecía tratarse de una relación que “fluía, consensuada” en aquella época. La actriz recordó que en los años 80 era común ver a mujeres muy jóvenes con hombres mucho mayores y consideró que “eso se podía usar de una manera sencilla”, dejando en el aire la duda de qué pasó realmente entre ambos.

La exactriz incluso puso un ejemplo cercano: la relación que tuvo su hermana Thalía con Alfredo Díaz Ordaz, a quien describió como un hombre “generoso, gentil y correcto”, y afirmó que “ella estaba muy contenta, la pasaba muy bien”. Con ese contexto, Zapata justificó que nunca fue mal visto que un hombre mayor estuviera con una mujer joven, incluso habló desde un punto de vista biológico, diciendo que “los hombres tratan de diseminar su semilla” y que, para algunas mujeres jóvenes, este tipo de relaciones eran buscadas y consentidas.

Sin embargo, admitió que ahora las cosas son muy diferentes y que “ya salen leyes” para proteger a los jóvenes. Aunque sus palabras causaron revuelo y críticas por minimizar el daño y la desigualdad de poder, Zapata defendió su postura señalando que se trata de entender un contexto distinto, algo que no significa justificar, pero sí poner en perspectiva la realidad social de esos años.

