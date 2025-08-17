Yordi Rosado revela bajo qué circunstancias eliminó entrevista en la que Luis de Llano habló de Sasha Sokol

En un reciente encuentro con la prensa, Yordi Rosado abordó uno de los momentos más controversiales de su carrera: la entrevista que realizó a Luis de Llano y que provocó una ola de reacciones por las declaraciones del productor sobre Sasha Sokol. Rosado detalló que ofreció una disculpa pública a Sasha Sokol a través de sus redes sociales, reconociendo que este episodio le dejó importantes aprendizajes sobre cómo tratar temas sensibles en entrevistas. Pero, ¿por qué bajó la entrevista con Luis de Llano de YouTube?

El clip fue publicado en marzo del 2022 y ahora ya se no se encuentra público. / Instagram / YouTube

¿Cómo fue la disculpa pública de Yordi Rosado a Sasha Sokol?

Yordi confirmó que en su momento utilizó sus redes sociales para dirigirse a Sasha Sokol y expresarle una disculpa pública. Aunque no detalló el contenido exacto del mensaje, sí reiteró que fue un acto voluntario, motivado por la empatía y la responsabilidad que sintió después de la entrevista.

Este gesto, dijo, no solo fue una forma de reconocer el impacto de sus preguntas y la conducción de la conversación, sino también un punto de inflexión en su forma de abordar casos que involucran testimonios delicados. “Siempre uno tiene mucho que aprender… este fue uno de los casos”, comentó, haciendo énfasis en que cada proyecto le deja enseñanzas para perfeccionar su labor como entrevistador.

Sasha recordó lo que sintió al ver la entrevista que le realizó Yordi Rosado al productor / Instagram: @yordirosadooficial

¿Por qué Yordi Rosado eliminó la entrevista con Luis de Llano?

El conductor Yordi Rosado aclaró que no existió ningún procedimiento legal contra él o la producción de su canal de YouTube. Sin embargo, aclaró que lo hizo tras la resolución del caso. Recordemos que Sasha inició un procedimiento legal contra Luis de Llano luego de la entrevista y las autoridades fallaron a su favor.

Uno de los puntos de la resolución era que el video de la entrevista debía ser eliminado del canal en el que fue difundido. Por ello, al saber la sentencia, Yordi y su equipo eliminaron el clip, de acuerdo con lo dicho por el comunicador, sin que hubiera algún escrito o notificación

🚨Yordi Rosado niega PLEIT0 LEGAL con Sasha Sokol, revela que le pidió disculpas por el tema de Luis de Llano🙏💥#ebninforma #ernestobuitronnews #yordirosado #sashasokol pic.twitter.com/fdbU6ZhWUR — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) August 13, 2025

Yordi Rosado anhela entrevistar a Luis Miguel

Más allá del episodio amargo por la entrevista a Luis de Llano, Yordi Rosado dijo que buscó al equipo del icónico Luis Miguel pues desea tenerlo como invitado en su canal. Sin embargo, comentó que no era seguro, pero dejó ver su deseo de que se concrete.

Rosado señaló que siempre busca nuevos retos y personajes que aporten valor a su programa, y tener al Sol de México sería uno de los logros más importantes de su trayectoria digital. “Espero que se logre… la opción está abierta”, concluyó.

