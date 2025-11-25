Camila Sodi relata el infarto de su mamá: así vivió los últimos minutos junto a Ernestina Sodi

Camila Sodi abrió uno de los capítulos más delicados de su vida durante su conversación con Yordi Rosado. La actriz relató, con detalle, cómo vivió los minutos previos y posteriores al infarto que sufrió su mamá, Ernestina Sodi, en 2024. En la entrevista, Camila compartió que días antes tuvo un sueño que interpretó como una especie de advertencia, pues en él presenciaba lo que parecía ser una tragedia familiar relacionada con un infarto.

Camila Sodi / Redes sociales

¿Cómo fue el infarto que sufrió Ernestina Sodi, la mamá de Camila Sodi?

En la entrevista, Camila explicó que el día del infarto se alistaba para asistir a un compromiso de trabajo. Mientras se despedía de su mamá y tomaba sus cosas para salir, Ernestina sufrió lo que parecía ser un infarto justo frente a ella.

La actriz narró que su reacción inmediata fue pedir ayuda y acompañar a su mamá al hospital, donde el personal médico logró reanimarla. Sin embargo, al llegar a la sala de espera, Camila tuvo una sensación muy particular: reconoció el techo del lugar y lo relacionó de inmediato con el sueño que había tenido días antes.

“Me doy cuenta que es el mismo techo que mi sueño. De esa misma noche. Y que la que se había quedado atrapada ahí era ella y la que yo no pude salvar fue a ella” Camila Sodi

A pesar de los esfuerzos médicos, Ernestina Sodi perdió la vida posteriormente, lo que marcó profundamente a su hija mayor.

¿Qué ha dicho Camila Sodi sobre el duelo y los mensajes que recibe de su mamá, Ernestina Sodi?

Camila Sodi compartió que, a pesar de la ausencia física, siente la presencia de su mamá de diversas maneras. Explicó que Ernestina amaba las mariposas y los colibríes, por lo que cuando ve uno, lo toma como un recordatorio de ella.

“A mi mamá le gustaban las mariposas, los colibrís. Entonces, si llega uno, me hace acordarme y puedes pensar ‘Ahí está, me está cuidando, está cerca de mí’” Camila Sodi

Camila también mencionó que este tipo de señales forman parte de una decisión personal que la ayuda a sobrellevar el duelo, especialmente en momentos en los que extraña a su mamá.

Además, detalló que muchas de las herramientas emocionales que utiliza para enfrentar situaciones complejas provienen de las enseñanzas que Ernestina le dejó a lo largo de su vida.

¿Por qué Camila Sodi escribió un libro sobre su mamá y qué revela en él?

Durante la entrevista, Camila Sodi explicó que escribir su libro se convirtió en un proceso terapéutico para ella. Señaló que, aunque el texto está centrado en su madre, también incluye herramientas que pueden servir como guía para personas que atraviesan procesos de duelo o que enfrentan pérdidas significativas.

La actriz aseguró que decidió compartir estas experiencias porque considera que pueden ayudar a otros.

“Con la excusa de que estoy hablando de mi madre, hablo de todas las herramientas que me deja ella y son las más valiosas enseñanzas que tengo a la fecha”, Camila Sodi

También confirmó que no tiene ningún conflicto con su tía, aclarando que la relación familiar se mantiene en buenos términos, esto luego de que circularan rumores sobre presuntas tensiones entre algunos integrantes de la familia.

