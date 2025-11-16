Diego Luna dedica mensaje especial a su exesposa Camila Sodi, ¿regresaron?

Este jueves, Diego Luna sorprendió en redes sociales al dedicar un mensaje especial a su ex y madre de sus hijos, Camila Sodi. Aunque la pareja lleva varios años separada, todo indica que el cariño entre ambos siguen más fuertes que nunca.

Tanto así que el actor acudió a la presentación de El pequeño libro del duelo, obra con la que Camila Sodi debuta como escritora y en la que relata la dolorosa experiencia de perder a su madre, Ernestina Sodi, en noviembre de 2024, tras sufrir dos infartos y la ruptura de la vena aorta.

Diego Luna estuvo presente en un momento especial para Camila Sodi y le dedica un mensaje especial. / Redes sociales

¿Qué mensaje dedicó Diego Luna a su ex Camila Sodi en redes sociales?

Diego Luna compartió en sus redes la imagen del libro de su ex y una fotografía de Camila Sodi luciendo un blazer y pantalón blancos. Junto a las imágenes, escribió:

“Muchas felicidades por El pequeño libro del duelo @camilasodi_ ¡Muy linda presentación ayer! Gracias por este ejercicio de honestidad y arrojo. Hermoso homenaje a tu madre. Qué vuele el libro y sobre todo, ¡qué se lea mucho!”, escribió Diego Luna.

La actriz respondió rápidamente en los comentarios con un mensaje que tomó por sorpresa a muchos: “Te amo. Gracias”. Para algunos internautas, estas palabras insinuaron un posible acercamiento entre la expareja; para otros, no es más que la muestra de una buena y madura relación de amistad.

¿Diego Luna y Camila Sodi regresaron?

Diego Luna y Camila Sodi no han retomado su relación sentimental; permanecen separados desde 2013 pero mantienen una relación amistosa y colaborativa, especialmente por sus hijos, se sabe que Diego Luna mantiene un noviazgo con Mariana de Tavira desde el 2019 cuando TVNotas los captó juntos dándose un beso.

De hecho, se sabe que Marina de Tavira y Camila Sodi mantienen una relación cordial, pues suelen intercambiar mensajes y elogios en redes sociales.

En diciembre de 2022 ,Camila llegó al funeral del escenógrafo Alejandro Luna, papá de Diego, en el Palacio de Bellas Artes. Aunque fue un evento solemne, hubo un momento en que Marina y Camila se dejaron ver muy cercanas e intercambiaron palabras.

¿Por qué Diego Luna y Camila Sodi se separaron?

Camila Sodi y Diego Luna comenzaron su relación en 2008 y tuvieron dos hijos. Sin embargo, en 2013 anunciaron su separación. Según Camila, la relación pasó de ser pasional, a convertirse en algo monótono, Además, los compromisos laborales y la distancia hicieron que se fueran alejando.

En el podcast “La magia del caos”, Camila explicó que la ruptura fue muy difícil. También confesó que se casó joven y no tenía las herramientas emocionales para enfrentar un divorcio.

“No se lo deseo a nadie (la separación), sobre todo con hijo”, dijo Camila Sodi.

Aunque hubo rumores de infidelidad, Camila ha insistido en que el verdadero motivo fue el desgaste. Hoy, ambos mantienen una relación cordial y colaboran en la crianza de sus hijos. Como ella misma dijo: “No se lo deseo a nadie (la separación), sobre todo con hijos…”, pero también reconoce que fue una experiencia que la hizo crecer y reconstruir su vida personal y profesional.

