Famosos mexicanos que odian la Navidad: ¿Quiénes son los Grinch del espectáculo y por qué?

¿Creías que todos los famosos aman la Navidad? ¡Error! Algunos la detestan y no tienen problema en decirlo. Desde recuerdos dolorosos hasta estrés por compromisos, estas celebridades latinas e internacionales se han sincerado sobre por qué prefieren saltarse la época más esperada del año. ¿Quiénes son y qué los llevó a convertirse en los verdaderos Grinch del mundo real? Aquí te contamos todo.

¿Qué famosos latinos no disfrutan la Navidad?

Diego Luna no disfrutaba la Navidad en su infancia

Cuando hablamos de famosos que no disfrutan la Navidad, Diego Luna aparece en la lista por una razón muy curiosa. El actor mexicano, nacido el 29 de diciembre, confesó que su cumpleaños siempre quedó opacado por las fiestas decembrinas.

“De pequeño nunca festejé mi nacimiento como deseaba” Diego Luna

¿La razón? Por la cercanía de las fechas, solo recibía un regalo por ambas celebraciones, mientras veía a otros niños tener cumpleaños exclusivos. Aunque ahora disfruta más la temporada gracias al tiempo con sus hijos, Luna admite que durante años sintió que la Navidad le robaba protagonismo

Diego Luna / Instagram

¿Qué dijo Kuno Becker y Allisson Lozz sobre las fiestas decembrinas?

Kuno Becker, otro actor mexicano, ha sido muy claro: no le gusta la Navidad. Para él, las reuniones familiares no deberían depender de una fecha impuesta por la sociedad.

“Las reuniones deben ocurrir cualquier día del año y no solo cuando lo dicta la festividad”. Kuno Becker

Por su parte, Allisson Lozz tiene una postura distinta, pero igual de radical. La actriz asegura que la Navidad no tiene importancia porque, según su interpretación de la Biblia, Jesús no nació el 24 ni el 25 de diciembre. Esta creencia la llevó a dejar de celebrar la fecha desde hace años.

Allisson Lozz preocupada / Facebook: Allisson Lozz

¿Por qué Ariana Grande, Jennifer Aniston y Miley Cyrus odian la Navidad?

Ariana Grande sorprendió a todos cuando confesó que, antes de cantarle a Papá Noel en su famoso tema Santa Tell Me, era una verdadera hater de la Navidad. ¿El motivo? “Mi corazón quedó destrozado cuando era niña porque Santa no me trajo los regalos que quería”, dijo en entrevistas. Además, la nieve, las luces y el frío le recordaban historias de amor fallidas.

Jennifer Aniston también tuvo una experiencia poco convencional. La actriz de Friends pasó las fiestas con su padre, John Aniston, en una familia griega con tradiciones muy diferentes. “Me obligaban a realizar danzas orientales para celebrar el fin de año”, contó. Esto la hizo sentirse incómoda y alejada del espíritu navideño.

Miley Cyrus, por su parte, fue más directa en redes sociales. En 2016 escribió en Instagram: “Llámenme Grinch, pero la Navidad siempre me hace sentir profundamente triste, está llena de excesos y codicia.” Su mensaje se volvió viral y dejó claro que para ella la festividad está cargada de egoísmo.

Ariana Grande

¿Qué hizo Lady Gaga para demostrar su odio a la Navidad?

Lady Gaga no se quedó atrás. En diciembre de 2010, durante un show en Londres, alguien le lanzó un peluche de Santa Claus al escenario. La reacción de la cantante fue explosiva:

“Odio las fiestas, estoy sola y me siento miserable, maldito juguetito de peluche.” Lady Gaga

Aunque algunos creen que fue una broma, otros aseguran que Gaga realmente estaba pasando un mal momento y que la Navidad no era su época favorita.