Lady Gaga sufre una pérdida irreparable: muere figura clave en su vida

Una figura silenciosa pero poderosa, que marcó profundamente la vida de Lady Gaga, acaba de partir. Su influencia fue tan grande que la artista la consideraba su guía emocional, su raíz espiritual y su sostén en los momentos más oscuros. La noticia ha sacudido a sus fans, quienes reconocen que detrás del ícono pop hay una historia familiar llena de amor, fe y resiliencia.

Mira: ¿Lady Gaga ‘borracha’ en los Grammy? Filtran videos y llueven los comentarios

Lady Gaga / Redes sociales

¿Murió la abuela de Lady Gaga? La historia detrás de la mujer que marcó su vida para siempre

Lady Gaga enfrenta un duro golpe familiar. La cantante estadounidense atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de su abuela paterna, Angelina Calderone Germanotta, a los 94 años, en Nueva York.

La noticia fue revelada por TMZ el 30 de octubre, detallando que el deceso ocurrió el pasado 12 de octubre de 2025, tan solo unos días antes de que la matriarca cumpliera 95 años. La pérdida no solo conmueve a la familia Germanotta, sino también a los fans de la artista, quienes saben lo importante que fue su abuela en su crecimiento personal y artístico.

El funeral se llevó a cabo el 17 de octubre en Pompton Plains, Nueva Jersey, en una ceremonia íntima donde familiares y allegados despidieron a quien fuera la base emocional del clan Germanotta. Aunque Lady Gaga no ha emitido un comunicado público hasta ahora, se sabe que mantenía una relación muy cercana y afectuosa con su abuela, a quien consideraba “una guía silenciosa”.

Lee: Frustran atentado contra Lady Gaga en su concierto de Río de Janeiro; ya hay dos detenidos

¿De qué murió la abuela de Lady Gaga?

Aunque no se han revelado detalles médicos oficiales sobre la causa de muerte de Angelina Calderone Germanotta, fuentes cercanas a la familia informaron que padecía enfermedades crónicas propias de la edad avanzada. Su fallecimiento ocurrió en su residencia, durante la madrugada del 12 de octubre, en un ambiente de paz y rodeada por sus seres queridos.

El funeral se llevó a cabo el 17 de octubre en Pompton Plains, Nueva Jersey, con la presencia de familiares y amigos cercanos. No se ha confirmado si Lady Gaga estuvo presente en sus últimos momentos, pero se sabe que su vínculo con Angelina era constante y profundo.

La cantante ha hablado en múltiples ocasiones sobre cómo las tradiciones ítalo-estadounidenses que compartía con su abuela formaron el “corazón” de su identidad cultural. Esa conexión espiritual y emocional ha sido una fuente de inspiración en su música, especialmente en el álbum Joanne (2016), dedicado a su tía fallecida Joanne Germanotta.

Mira: ¡Lady Gaga llegaría al altar junto a su novio Michael Polansky! Aseguran

Muere Angelina Calderone Germanotta, a los 94 años, en Nueva York.

¿Lady Gaga prepara un homenaje especial para su abuela fallecida?

Tras la difusión de la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y apoyo hacia la intérprete de “Bad romance”. Fans de todo el mundo recordaron las palabras de Gaga sobre la importancia de su abuela, y destacaron cómo esa relación moldeó a una de las artistas más influyentes del pop moderno.

Hasta el momento, Lady Gaga no ha publicado ningún mensaje en redes sociales sobre el fallecimiento de Angelina, pero los fans esperan un tributo emotivo en los próximos días como lo hizo con su tía Joanne.