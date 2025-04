Lady Gaga conquista México en el Estadio GNP Seguros: Katy Perry se une a la fiesta y enloquece a las redes

Lady Gaga volvió a mostrar por qué es una de las artistas más queridas del mundo. Su primera presentación, el sábado 26 de abril en el Estadio GNP Seguros fue tendencia en redes sociales, no solo por haber traído el espectáculo que dio tanto de qué hablar hace una semana en Coachella, sino también por presentarse al mismo tiempo que otra artista grande en la industria: Katy Perry en el Palacio de los Deportes.

Sin embargo, durante su segunda presentación en México, el domingo 27 de abril, como parte de su gira “Viva la Mayhem!”, la cantante y actriz estadounidense reunió a más de 63 mil fanáticos, donde entregó un espectáculo vibrante, lleno de éxitos, nuevos temas y momentos que quedarán grabados en el corazón de sus “little monsters”.

Para sorpresa de todos, la asistencia de Katy Perry fue captada entre el público, desatando una auténtica locura en redes sociales. Este inesperado encuentro entre dos grandes estrellas de la música pop añadió un toque especial a la noche, haciendo que los fans de ambas artistas celebraran con entusiasmo.

¿Cómo fue el regreso de Lady Gaga a México después de 13 años?

La noche del domingo 27 de abril de 2025, Lady Gaga hizo historia al presentarse por segunda vez en el Estadio GNP, un logro que marcó su regreso triunfal a México después de más de una década de ausencia. Desde su llegada, la emoción se sentía en el ambiente: a las 9:15 de la noche, las luces se apagaron y arrancó el show dividido en cinco actos temáticos, cada uno con un concepto particular que combinó música, arte y moda.

El primer acto, titulado “Of velvet on vice” (De terciopelo y vicio), incluyó himnos como:



“Bloody Mary”

“Abracadabra”

“Judas”

“Scheiße”

“Garden of Eden”

y el infaltable “Poker face”.

Durante este bloque, Gaga emocionó al subir a la parte más alta de su escenario y extender una bandera mexicana para dirigirse a los presentes en español:

“Esta segunda noche tiene un significado muy especial, 63 mil monstruos en la Ciudad de México es un sueño hecho realidad y estoy muy feliz de estar aquí de nuevo esta noche con todos ustedes mientras canto y bailo por la vida. No quiero despertar de este hermoso sueño.”

Agregó: “Ha sido una gran bendición crear este show y compartir algo tan personal con ustedes. Gracias por amarme y pasar su tiempo conmigo esta noche. Les prometo que haremos todo para hacerlos sonreír. ¡Viva México y viva el caos!”, desatando gritos y aplausos de la audiencia.

¡VIVA LA MÉXICO, VIVA EL CAOS!



Carta en español de lady gaga, segunda noche en la Ciudad de México.

Completo. pic.twitter.com/pIZEIyvh9f — • (@l_og2) April 28, 2025

¿Qué canciones interpretó Lady Gaga en el Estadio GNP?

Cada acto del concierto de Lady Gaga estuvo cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia distinta. El segundo acto, llamado “And she fell into a gothic dream” (Y ella cayó en un sueño gótico), trajo éxitos como:

“Perfect Celebrity”

“Disease”

“Paparazzi”

“Alejandro”

“The Beast”.



El tercer segmento, “The beautiful nightmare that knows her name” (La bella pesadilla que sabe su nombre), permitió a los fans corear temas como:



“Killah”

“Zombieboy” ,

, “Die with a smile”

“How bad do u want me”.

Tras esto, Gaga agradeció nuevamente en inglés: “Su amor es tan hermoso, tan significativo para mí. Muchas gracias por pasar los últimos 20 años conmigo. Me han enseñado mucho sobre el amor, sobre la alegría, por mostrarme que estaba bien quedarme.”

Luego llegó el acto “To wake her is to lose her” (Despertarla es perderla), donde sonaron “Shadow of a man” y el clásico “Born this way”. En uno de los momentos más emotivos, Lady Gaga se sentó al piano para interpretar su nueva canción “Blade of grass”, seguida por el galardonado tema “Shallow”, parte de su película “A star is born”.

En un gesto que enamoró aún más al público, la artista bajó del escenario para cantar “Vanish into you”, acercarse a los fans, firmar autógrafos en sus brazos y tomarse selfies inolvidables.

Lady Gaga conquista México en el Estadio GNP Seguros. / Fernanda Balderas

¿Cómo cerró Lady Gaga su inolvidable concierto en México 2025?

El broche de oro fue el quinto acto, denominado “Eternal aria of the monster heart” (Aria eterna del corazón del monstruo), donde Gaga cerró la velada con su icónico éxito “Bad romance”. La energía alcanzó su punto máximo mientras la multitud coreaba su nombre y le gritaban: "¡Gaga, ya eres mexicana!”

Entre lágrimas y sonrisas, Lady Gaga agradeció el cariño recibido y prometió volver pronto a tierras mexicanas, dejando claro que la conexión entre ella y su público aquí es única e irrompible.

Tras más de dos horas de música, pasión y entrega absoluta, Lady Gaga selló una noche mágica que será recordada como uno de los conciertos más épicos de 2025 en México. Sin duda, la diva del pop reafirmó su título como una verdadera “Mother monster”.

Katy Perry asistió al concierto de Lady Gaga en México que inició la gira mundial “Viva la Mayhem!” 2025

La gran sorpresa de la noche llegó cuando fans notaron la presencia de la también estrella del pop, Katy Perry, entre el público. La intérprete de “Firework”, quien recientemente visitó el espacio, llegó aproximadamente 20 minutos antes de que iniciara el concierto y se mostró cercana con los asistentes, sonriendo y saludando a quienes la reconocieron.

Katy Perry se encontraba en el país tras presentarse en concierto en la CDMX días antes. Por lo visto, no quiso perderse el show de su colega y amiga. La imagen de dos de las más grandes estrellas del pop compartiendo esta experiencia desató furor en redes sociales, donde usuarios celebraron la amistad y el apoyo entre ambas artistas.

Katy Perry le dedica emotivo mensaje a Lady Gaga, luego de ir a su concierto en la CDMX

Tras asistir en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, Katy Perry subió una foto del concierto de Lady Gaga a sus historias en donde le dedicó un emotivo mensaje, callando así la supuesta rivalidad que existe entre las cantantes.