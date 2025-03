Lady Gaga regresa a México tras 13 años de no pisar tierra azteca: Así ha evolucionado la estrella del pop

¡La espera terminó! Lady Gaga quien recientemente encendió las alarmas por supuestamente estar borracha en los premios Grammy, vuelve a México después de 13 años. La cantante estadounidense ha confirmado su concierto en el Estadio GNP Seguros el próximo 26 de abril de 2025, como parte de su gira “Mayhem world tour”.

La noticia ha emocionado a sus fans, quienes han esperado más de una década para verla en vivo nuevamente. En este tiempo, su carrera ha evolucionado, consolidándola como una de las artistas más icónicas del pop. ¡Te contamos como ha crecido profesionalmente la madre monstruo!.

Mira: Bailarín de Lady Gaga protagoniza caída en el escenario durante la inauguración de los Juegos Olímpicos

El regreso de Lady Gaga a México: una década de transformación

La cantante compartió en su Instagram el anuncio de su concierto en México con un impactante póster donde aparece con un atuendo rojo extravagante y la Catedral Metropolitana de fondo y con la frase "¡Viva la Mayhem! Estamos volviendo. Ciudad de México. Estadio GNP Seguros. 26 de abril.”

La venta de boletos inicio el 6 de marzo y el precio de las entradas rondan los mil 200 hasta los 6 mil 300 pesos mexicanos.

Cabe destacar que con esta gira regresa a sus raíces pop pero con un giro moderno que ha sido bien recibido por la crítica y sus seguidores y es que desde su última presentación en el país en 2012 con “The born this way ball”, Lady Gaga ha explorado nuevos horizontes musicales y artísticos. Con discos como “Joanne”, “Chromatica” y ahora “Mayhem”, ha demostrado su versatilidad, fusionando el pop con géneros como el jazz y el rock. Su sencillo “Abracadabra” ya es un éxito, y el álbum promete una experiencia sonora electrizante.

Este octavo disco de estudio incluye 14 canciones, entre ellas “Die with a smile” (en colaboración con Bruno Mars), y “Disease”.

Mira: ¡Lady Gaga estaría embarazada! ¿o es panza normal? Fotos causan polémica

Lady Gaga y su constante evolución en la música y el cine

Nacida el 28 de marzo de 1986 en Nueva York, Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, mostró desde temprana edad su pasión por la música. Aprendió a tocar el piano a los cuatro años y comenzó a escribir canciones en su adolescencia. A pesar de los desafíos, su determinación la llevó a estudiar en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Paralelamente, enfrentó problemas de desórdenes alimenticios.

Antes de alcanzar la fama, Gaga trabajó como compositora para artistas como Britney Spears, Jennifer Lopez y New kids on the block. Sin embargo, su ambición de brillar en solitario la impulsó a lanzar su carrera como cantante. Su debut en la industria se dio en clubes nocturnos de Nueva York, donde forjó su estilo único y extravagante. En 2008, su álbum The Fame la catapultó a la fama mundial con éxitos como Just Dance y Poker Face.

Lady Gaga la era del “monstruo": Consolidación y transformación

En 2009, Lady Gaga lanzó el EP The fame monster, que incluyó sencillos icónicos como Bad Romance y Telephone con Beyonce. Fue entonces cuando nació el término Little Monsters, el apodo con el que la artista se refiere a sus fans. Su estética excéntrica y su mensaje de inclusión conquistaron al público.

La siguiente década fue testigo de su evolución artística. Con Born this way (2011) reafirmó su compromiso con la comunidad LGBTQ+ y experimentó con nuevos géneros en Artpop (2013). Durante este período, enfrentó presiones en la industria, lo que provocó cambios en su equipo creativo y su estilo.

Su activismo social también cobró fuerza. En 2012, fundó junto a su madre la organización Born this way foundation, dedicada a apoyar la salud mental de los jóvenes y combatir el acoso escolar.

Ve: Lady Gaga tenía un admirador que todos los días entraba a su casa a dejarle flores; ya fue detenido

Lady Gaga en la actuación: De “American horror story” a “Joker 2"

En 2015, Gaga sorprendió al protagonizar American Horror Story: Hotel, donde interpretó a “La Condesa”, papel que le valió un Globo de Oro. Esta experiencia la impulsó a explorar más en el mundo del cine.

En 2018, su carrera tomó un giro al protagonizar A Star Is Born, dirigida por Bradley Cooper. Su actuación le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz, y su canción Shallow ganó el premio a Mejor Canción Original. En 2021, interpretó a Patrizia Reggiani en House of Gucci, demostrando su versatilidad en la actuación. Este año, debutó en el mundo de los superhéroes con Joker: Folie à Deux, donde compartirá pantalla con Joaquin Phoenix.

Lady Gaga hace triunfal regreso con “Mayhem”

El 7 de marzo de 2025, Lady Gaga lanzó su octavo álbum de estudio, Mayhem, un trabajo que promete ser una revolución en su carrera. Con sencillos como Abracadabra y Disease, la artista regresa a sus raíces pop, fusionando elementos electrónicos y experimentales.

Como parte de su gira, la cantante volverá a México después de 13 años. La cita será el 26 de abril en el Estadio GNP en Ciudad de México, donde miles de Little Monsters la recibirán con entusiasmo.

¿Cuántos premios ha ganados Lady Gaga en su carrera?

Premios Grammy:

2009: Mejor Álbum de Electrónica/Dance por “The Fame” y Mejor Grabación Dance por “Poker Face”.

2010: Mejor Álbum Pop Vocal por “The Fame Monster” y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina y Mejor Video Musical de Formato Corto por “Bad Romance”.

2015: Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por “Cheek to Cheek” (con Tony Bennett).

2019: Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales por “Shallow” de la película “A star is born”.

Premios Óscar:

2019: Mejor Canción Original por “Shallow” de “A star is born”.

Globos de Oro:

2016: Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión por su papel en “American Horror Story: Hotel”.

2019: Mejor Canción Original por “Shallow”.



Premios BAFTA:

2019: Mejor Música Original por “A Star Is Born”.

Premios MTV Video Music Awards:



2010: Video del Año por “Bad Romance” y otros siete premios en la misma ceremonia, convirtiéndose en la artista más premiada en una sola noche