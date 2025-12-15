Muere exreina de belleza a manos de su esposo; los restos fueron encontrados en trágicas circunstancias

En medio de la polémica por la victoria de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo 2025, una muerte tiñe de luto el certamen. Y es que en las últimas horas se ha viralizado el caso de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Universo Suiza, quien habría sido asesinada por su esposo, Thomas.

¿Cómo murió Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Universo Suiza?

Si bien la muerte de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Universo Suiza, se suscitó en febrero de 2024, la noticia ha tomado relevancia en las últimas horas. Y es que su esposo, quien ha sido identificado por los medios solo como Thomas, admitió haberle quitado la vida en “defensa propia”.

Las circunstancias del suceso han dado mucho de qué hablar. De acuerdo con informes de diversos medios, el sospechoso, presuntamente, habría desmembrado el cuerpo para después meterlo en una licuadora y disolver los restos en una sustancia química.

Pese a que el crimen ocurrió hace casi dos años y a la propia declaración del esposo, quien hasta el día de hoy dice que todo lo hizo para defenderse, fue hasta hace unos días cuando el hombre fue acusado formalmente de homicidio y actualmente está detenido en espera de su proceso judicial correspondiente.

Se sabe que la pareja tenía dos hijos, quienes estaban al cuidado de su padre. Tras la detención de este último, se desconoce quién está a cargo de los menores.

¿Cómo fue que el esposo de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Universo Suiza, admitió que la asesinó?

En un principio, el esposo de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Universo Suiza, aseguró haber encontrado a la modelo sin vida y que, de forma inmediata, llamó a la policía. No obstante, con el paso de las investigaciones, Thomas cambiaba constantemente sus declaraciones hasta que finalmente aceptó haberla matado en “defensa propia”.

En aquel entonces, confesó que la había estrangulado en su casa en Binningen, Suiza, y después intentó deshacerse del cuerpo. No ha dicho la razón exacta del crimen.

Se desconoce si el acusado pidió asesoría legal o cuándo será su próxima audiencia. En tanto que la comunidad ha exigido justicia por el caso.

¿Quién fue Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Universo Suiza?

Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Universo Suiza, nació el 15 de abril de 1985. Tenía 38 años al momento de su muerte. Alcanzó la fama al quedar como finalista en la edición de 2008 del certamen.

Tras esto, fundó su empresa llamada Catwalk Coach, que, entre otras cosas, daba clases de modelaje y talleres de manejo de confianza. A través de ella, la modelo instruía a otras colegas para el certamen.

Se casó en 2017 con Thomas, con quien tuvo dos hijos. Aunque se llegó a decir que eran la “pareja perfecta”, al momento de hacer las investigaciones, algunos testigos mencionaron a las autoridades que hubo episodios de violencia doméstica.

