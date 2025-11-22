Miss Universo ¿ilegítima?: ¿Fátima Bosch ganó por los conectes de su papá, Bernardo Bosch?

Tras mucha controversia por la pelea que tuvo con Nawat Itsaragrisil, director de la versión tailandesa de Miss Universo, Fátima Bosch, quien representó a México en Miss Universo 2025, ganó la corona, algo que ahora causa gran controversia en redes sociales. ¿El motivo? ¡La señalan de reina ilegítima! Si bien, al principio, la mayoría del público expresó su felicidad en redes sociales por la victoria de Fátima Bosch, la percepción ha cambiado luego de que salieran a la luz algunas teorías de la razón detrás de su triunfo. ¿Ganó por los conectes que tiene su padre, Bernardo Bosch? ¿Le quitarán la corona?

Fátima Bosch / Redes sociales

¿Qué pasó con Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Semanas previas a la ceremonia, Fátima Bosch tuvo un fuerte altercado con Nawat Itsaragrisil. Este último le reclamó por no “promover” Tailandia, país anfitrión del certamen. La modelo de origen tabasqueño se defendió diciendo que eso se tenía que gestionar con su equipo de trabajo.

Ante esto, el ejecutivo no solo la habría insultado, sino también llamó a seguridad. Fátima se retiró del lugar junto a otras colegas. Al ver esto, Nawat les advirtió a las presentes que se quedaran si realmente querían seguir en el concurso.

Aunque el tailandés se disculpó públicamente y hasta lloró en un encuentro con la prensa, poco después habría sugerido que Fátima, quien expresó haberse sentido “humillada”, mintió al contar los hechos.

“La libertad de expresión (voz) es importante, pero si la voz son mentiras no se llamaría libertad de expresión (voz)”, manifestó. Pese a no mencionar directamente el nombre de Fátima, para muchos, fue una indirecta en su contra,

Pese a todo esto, Fátima Bosch obtuvo la corona y se convirtió en la ganadora de Miss Universo 2025. La joven se dijo muy contenta por el triunfo y aseguró sentirse orgullosa de haber puesto en alto a México.

¿Quién es el papá de Fátima Bosch y por qué se dice que él la “ayudó” a ganar Miss Universo 2025?

En las últimas horas, el nombre de Bernardo Bosch ha tomado mucha relevancia. Este hombre es padre de Fátima Bosch y es conocido porque fue un alto mando en Pemex (Petróleos Mexicanos) y luego fue destituido por presuntos malos manejos.

Las sospechas de que Fátima ganó realmente por los conectes de su padre comenzaron cuando dos jueces renunciaron al certamen. Uno de ellos, Omar Harfouch, usó las redes sociales para denunciar que, presuntamente, el top 30 del concurso ya estaba seleccionado. La decisión, supuestamente, se habría basado en “las relaciones personales y cercanía con algunas de las participantes”.

Esta persona también señaló que, supuestamente, Bernardo y el propietario de Miss Universo, Raúl Rocha, tendrían una estrecha relación de negocios, siendo esta la principal razón por la que Fátima habría ganado.

Cabe destacar que, en el pasado, el exjuez de Miss Universo Harfouch, aseguró que México ganaría el certamen y que él se retiraría como juez de la competencia.

El testimonio del juez ha creado muchas reacciones mixtas sobre el triunfo de la tabasqueña, quien, si bien no se ha pronunciado ante esto, siempre ha dicho que su familia es “honesta”.

“Estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás”, expresó en su momento.

Fátima Bosch y su papá / Redes sociales

¿Qué ha dicho Miss Universo sobre las acusaciones de presunta corrupción?

Poco después del triunfo de Fátima Bosch, Raúl Rocha, propietario de Miss Universo, aseguró que las acusaciones del exjuez Omar Harfouch son falsas y sostuvo que el certamen siempre ha sido transparente, por lo que pidió a la gente no poner en duda la victoria de la tabasqueña.

“Él realmente está mintiendo porque quiere llamar la atención. Las luces se reflejan por dos minutos y en dos minutos, nadie puede llamar la luz. Las únicas que pueden brillar son nuestras Miss Universo alrededor del mundo. No puedo... No quiero, no quiero decir más. Esto es suficiente”, manifestó en un encuentro con la prensa.

Por su parte, Fátima simplemente apuntó a que está contenta con su triunfo, pese a la “envidia” y “malos comentarios” que ha recibido.

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, resaltó a través de X.

