Fátima Bosch: Así fue la reacción de Andrea Meza, ex Miss Universo, a la victoria de la tabasqueña ¿molesta?

El triunfo de Fátima Bosch en la gran final de Miss Universo 2025 continúa generando intensos debates en redes sociales. La representante de Tabasco y ahora coronada en la edición número 74 del certamen, no sólo acaparó titulares por su victoria y la polémica que la rodeó durante semanas, sino también por una escena captada en vivo: la reacción de Andrea Meza, la también coronada Miss Universo unos años antes. Su reacción fue interpretada por miles de internautas como “extraña”, “incómoda” e incluso “incrédula”. ¿Qué hizo exactamente?

¿Cuánto dinero ganó Fátima Bosch como nueva Miss Universo?

De acuerdo con información confirmada por Telemundo, este año el paquete de premios sería, en teoría, similar al otorgado en la competencia anterior. Fátima Bosch presuntamente obtendría un premio de 250 mil dólares, equivalente a cinco millones de pesos mexicanos, además de un salario mensual supuestamente de 50 mil dólares, es decir, alrededor de un millón de pesos al mes.

Pero los beneficios no terminan ahí. La ganadora también presuntamente tendría la posibilidad de vivir en un exclusivo departamento en Nueva York durante todo su reinado, con acceso a una serie de privilegios adicionales.

Entre las ventajas extra se incluye el presunto servicio de maquillistas, estilistas profesionales y especialistas de imagen y bienestar. Asimismo, el conjunto de premios contemplaría diversos patrocinios, entre ellos boletos de avión sin costo, especialmente destinados a sus traslados para cumplir con los compromisos oficiales del certamen, según lo reportado.

¿Cómo reaccionó Andrea Meza, ex Miss Universo, a la victoria de Fátima Bosch?

En un video que rápidamente se viralizó gracias a la cuenta de TikTok @ahtisa_universeph, se observa a Andrea Meza sentada en su silla de jurado, justo en el instante en que los presentadores anuncian que Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025. Mientras gran parte del público grita entre aplausos y abucheos (resultado de la derrota de Miss Tailandia) la cámara enfoca brevemente a Meza.

Lejos de mostrar entusiasmo o emoción, la ganadora de Miss Universo 2020 luce seria, algo rígida y lo que muchos dicen, incómoda. Su rostro, casi inexpresivo, contrasta con la energía del recinto.

La reacción detonó una ola de comentarios en la misma publicación:



“Entiendan que no puede festejar porque ella fue jurado en el miss universo”,

“Dejen el fanatismo, México NO merecía la corona, era linda y todo pero esa corona era de Costa de Marfil”,

El clip superó rápidamente miles de reproducciones y abrió la puerta a todo tipo de teorías, desde supuestas tensiones previas hasta cuestionamientos sobre la transparencia del concurso después del escándalo ocurrido semanas antes entre Bosch y Nawat Itsaragrisil.

¿Andrea Meza y Fátima Bosch se reunieron tras victoria de la tabasqueña en Miss Universo?

Horas después de haberse viralizado dicho vídeo, comenzaron a circular nuevos clips y fotografías tomadas en backstage, en las que Andrea Meza y Fátima Bosch aparecen abrazándose, sonriendo y conversando con total naturalidad.

Estas imágenes sirvieron para calmar la especulación y mostraron que, lejos de existir una rivalidad o un conflicto, ambas reinas de belleza mantienen un trato aparentemente cordial y hasta de amistad.

Las fotografías también evidenciaron que la supuesta “molestia” de Meza pudo deberse simplemente a la tensión del momento o al rol profesional que desempeñaba como jurado.

