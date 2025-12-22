Gabrielle Henry, Miss Jamaica, rompe el silencio tras accidente que la sacó de Miss Universo 2025

La noche que glamour y aplausos se convirtió en un momento de tensión cuando Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, sufrió un accidente durante su participación en Miss Universo. Tras días de incertidumbre y preocupación entre seguidores y el mundo de los certámenes de belleza, la joven reina finalmente reapareció.

No te pierdas: Fátima Bosch, Miss Universo 2025, criticada por conductores de Ventaneando en vivo: “Te guardamos un rato”

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, reapareció tras el accidente en Miss Universo y agradeció el apoyo recibido durante su recuperación. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025?

El momento más esperado de su participación se transformó en un episodio de angustia cuando Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, sufrió una fuerte caída durante una de las competencias preliminares de Miss Universo 2025, realizado en Bangkok, Tailandia. En pleno escenario, la modelo perdió el equilibrio y cayó de manera repentina, provocando un silencio inmediato y la rápida intervención del equipo médico, que la retiró en camilla ante la mirada atónita de asistentes y concursantes.

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse más detalles del accidente. Versiones cercanas señalaron que Miss Jamaica 2025 habría tropezado con una abertura destinada al equipo de iluminación, de aproximadamente 1.2 metros de profundidad, un elemento del montaje que generó fuertes cuestionamientos en redes sociales por las condiciones de seguridad del escenario. Aunque en un primer momento los estudios médicos descartaron fracturas, la gravedad del incidente obligó a la representante de Jamaica a abandonar definitivamente la competencia.

Días después, la preocupación creció cuando se confirmó que Gabrielle Henry fue diagnosticada con una hemorragia intracraneal, una condición que requirió hospitalización inmediata y vigilancia médica constante.

No te pierdas: De reina a destronada en días ¡Le quitan la corona a Miss por foto “prohibida” en redes! ¿enseñó de más?

La caída de Gabrielle Henry en Miss Universo encendió las alarmas y hoy Miss Jamaica reaparece tras salir del hospital. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Gabrielle Henry, Miss Universo 2025, al reaparecer tras accidente?

Tras recibir el alta médica en Tailandia y regresar a su país natal, Gabrielle Henry compartió una emotiva publicación en sus redes sociales oficiales, acompañada de fotografías tomadas semanas antes de Miss Universo 2025. En el mensaje, la actual Miss Jamaica Universe 2025 expresó la importancia de este momento de calma y recuperación al reencontrarse con su país: “En un tiempo que pide quietud y curación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar de Jamaica que me rodea”, escribió.

Además, Henry dio las gracias a quienes la acompañaron durante el proceso, desde su círculo cercano hasta los equipos que hicieron posible su regreso. “Extiendo mi sincero agradecimiento a mi familia, amigos, por cada oración elevada en mi nombre… y a aquellos que estuvieron conmigo en momentos vistos e invisibles”, señaló. Y reconoció de manera puntual al personal médico que la atendió en Tailandia, a quienes la escoltaron de vuelta a casa, al personal del Aeropuerto Internacional Norman Manley y de Miami, así como a miembros de la Fuerza de Policía de Jamaica y a los equipos de Miss Universe Jamaica y la Jamaica Tourist Board por reducir el estrés del viaje y facilitar su llegada segura.

Finalmente, Gabrielle Henry reflexionó sobre lo vivido desde su rol como Miss Jamaica Universe 2025 y residente de oftalmología, subrayando el aprendizaje que le deja esta experiencia. “Los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la perfeccionan”, destacó, a la par que dejó claro que su prioridad es sanar y servir: “Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio. La luz persiste”, concluyó.

No te pierdas: Video viral de Fátima Bosch, Miss Universo: el momento en que fue bajada del carro alegórico divide a las redes

Luego del accidente que sufrió en Miss Universo, Gabrielle Henry reapareció y compartió un mensaje. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025?

Gabrielle Henry, nacida en noviembre de 1996, ha construido una trayectoria que trasciende el mundo de los certámenes de belleza. A sus 29 años, se ha posicionado como una de las voces jóvenes más comprometidas de Jamaica en temas de salud, accesibilidad y empoderamiento comunitario. Su formación en medicina, con una dedicación profesional hacia la oftalmología, le ha permitido enfocar su carrera en mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad visual, una causa que se ha vuelto central en su identidad laboral y personal.

Su vocación social la llevó a crear una fundación dirigida a brindar apoyo, recursos y acompañamiento a quienes viven con limitaciones visuales, especialmente en comunidades donde los servicios médicos especializados son escasos. Desde campañas educativas hasta programas de detección temprana y actividades de inclusión, Henry ha impulsado iniciativas que buscan reducir brechas y generar oportunidades para un sector históricamente marginado. Este trabajo la ha consolidado como una figura que entiende la importancia de unir el conocimiento técnico con acciones que impacten de manera directa en su entorno.

Además de su labor en el ámbito de la salud, Gabrielle Henry también se desempeña como vocalista y artista, una faceta que complementa su perfil multidisciplinario y le permite conectar con distintas audiencias. Su participación en Miss Universo Jamaica 2025 reflejó esa combinación de talento, profesionalismo y propósito: más que representar un ideal estético, llevó al escenario un mensaje centrado en la disciplina, el servicio y la empatía. Su presencia en el certamen se convirtió así en una plataforma para visibilizar temas relacionados con la accesibilidad y el bienestar comunitario, reafirmando su compromiso con causas que considera esenciales para transformar vidas.

No te pierdas: Fátima Bosch en Miss Universo 2025: ¿Quién se quedaría con la corona si ella renuncia tras presunto fraude?