¿Cómo está Miss Jamaica? Tras fatal accidente en Miss Universo, reportan que está en “cuidados intensivos”

En medio del júbilo por la victoria de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025, se dan actualizaciones del estado de salud de Gabrielle Henry, quien representó a Jamaica en el certamen celebrado en Tailandia y que sufrió un fatal accidente en el escenario.

¿Cómo fue el accidente de Miss Jamaica en Miss Universo 2025?

Todo ocurrió el pasado 19 de noviembre, durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025. Miss Jamaica desfilaba con seguridad, luciendo un vestido naranja con pedrería, cuando, de repente, dio un paso y cayó del escenario.

El hecho generó mucha preocupación entre los presentes y fue auxiliada de forma inmediata. Poco después, la sacaron en camilla y fue trasladada al hospital Paolo Rangsit, cerca de Bangkok, Tailandia.

Una amiga de la participante declaró que la joven de 29 años cayó “en una abertura para las luces en el escenario, de aproximadamente 1.2 metros de profundidad”.

De acuerdo con informes preliminares, no hubo huesos rotos. Sin embargo, la chica presentó un “trauma cerebral, una laceración en la barbilla y otra en el pie”. Debido a esto, la chica tuvo que retirarse del concurso.

¿Cómo está Miss Jamaica tras el accidente que sufrió en Miss Universo 2025?

Hace algunas horas, se emitió un comunicado en el que se anuncia que la modelo continúa en “cuidados intensivos”. Se especifica que la doctora Phylicia Henry-Samuels, hermana de Miss Jamaica, habría viajado a Tailandia para estar al lado de la modelo en estos momentos tan complicados.

“Gabby no está tan bien como hubiéramos esperado, pero el hospital continúa tratándola adecuadamente”, se lee, destacando que la joven permanecería, al menos, una semana más en la clínica.

“El personal médico ha indicado además que Gabrielle tendrá que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada”, agregaron.

Para finalizar, le pidieron al público que no esparciera “información falsa”, destacando que será a través de las redes sociales de la joven donde se den actualizaciones oficiales sobre su estado de salud.

“Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos amablemente que continúe la compasión, sensibilidad y privacidad mientras la familia navega por este período difícil”, concluye el escrito.

¿Quién es Gabrielle Henry, la joven que representó a Jamaica en Miss Universo?

Gabrielle Henry es una modelo y médica que representó a Jamaica en Miss Universo 2025.

Tiene 28 años.

Su especialidad es la medicina oftalmológica y trabaja en el Hospital Universitario de West Indies en Mona, St. Andrew, Jamaica.

Además de su trabajo en la medicina y como modelo, también se ha destacado por su labor social. Fundó ‘See Me Foundation’. Una organización que busca darles mayores oportunidades para personas con discapacidad visual en su país natal.

