Fátima Bosch gana Miss Universo 2025 y esta fue la polémica reacción de Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco

Luego de Fátima Bosch ganó la corona de Miss Universo 2025, la reacción de Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, no pasó desapercibida en redes sociales. Cabe recodar que ambas protagonizaron una polémica en el momento en el que la tabasqueña triunfó como Miss México en el certamen de belleza del país.

La polémica reacción de Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, tras la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 dio mucho de qué hablar en redes sociales. Incluso, las críticas hacia la primera antes mencionada no se hicieron esperar.

Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025. / IG: @fatimaboschfdz

¿Qué pasó entre Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco?

Todo sucedió en septiembre de este 2025, durante la final de Miss Universo México, Fátima Bosch fue coronada como la representante del país y algunas de sus contrincantes la “ignoraron” y “no la felicitaron” ante su triunfo. Incluso, la mayoría se acercó a felicitar Yoana Gutiérrez, ya que presuntamente habrían considerado que ella tenía que ganar el concurso.

Ante esto, Fátima expresó su postura en una entrevista. Aseguró que no se tomaría personal lo que sucedió.

“Es un concurso, todas vamos con intenciones de ganar, no me la tomo personal, yo las admiro a todas y las respeto, aprendí muchas cosas de todas y me quedo solo con las que salieron a felicitarme, esas son las reinas de verdad”. Fátima Bosch

Fátima Bosch se coronó como representante de Miss México 2025. / Especial

Después de esta polémica y la ola de críticas que se desató en contra de Gutiérrez, Jorge Torres, el maquillista de Yoana, explicó que ninguna participante del certamen estaba “obligada” o “comprometida” a mostrar cariño, así como señaló de “injustos” los malos comentarios hacia Miss Jalisco en un comunicado.

“Tuve la oportunidad de estar cerca de Yoana y pude conocer a una mujer superamable, respetuosa con todo el staff, que cruel que el fanatismo ciegue a las personas… Son injustos los comentarios agresivos en su contra, ella no hizo nada malo más que recibir el cariño de sus compañeras” Jorge Torres

“Tanto perder como ganar requieren grandeza, perder con dignidad y ganar con honestidad. Cuando el mérito de una persona brilla por sí mismo, ninguna corona lo puede opacar, ni la envidia y el odio desatados en las redes”, agregó.

Por su parte, Yoana no dijo nada con respecto a la polémica con Fátima Bosch. Ahora, Miss Jalisco tuvo una controversial reacción ante el triunfo de su compañera. ¿Qué dijo?

Así lo dijo Jorge Torres:

Jorge Torres, maquillista de Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, lanzó un comunicado ante las críticas en redes sociales. / IG: @yoanagoficial

¿Cómo reaccionó Yoana Gutiérrez a la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025?

Ahora, el nombre de Yoana Gutiérrez volvió a ser tendencia en redes sociales. Tras el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, llamó la atención la reacción de la jalisciense en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yoana Gutiérrez publicó dos fotografías, una de ella en la que presumió su look del día, así como otra junto a Priscila Valverde, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’.

Estas fue la reacción de Yoana Gutiérres en Miss Universo 2025. / IG: @yoanagoficial / @fatimaboschfdz

Lo cual no pasó desapercibido en redes, algunos usuarios señalaron como polémica esta reacción. Esto debido a que consideraron que Yoana presuntamente habría vuelto a “ignorar” el triunfo de Fátima Bosch, pues no hizo ni una sola mención sobre su coronación como Miss Universo 2025, pese a ser del mismo país.

Asimismo, internautas no tardaron en darse cuenta que, aunque no habló o mandó un mensaje directo, la joven sí reaccionó a los malos comentarios y limitó estos mismos en Instagram, ya que le habrían llegado innumerables críticas por la controversia con Fátima Bosch.

Al momento, Fátima Bosch, así como Yoana Gutiérrez, no han hablado acerca de este escándalo.

Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, limita los comentarios de sus redes sociales.

¿Quién es Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco?

Yoana Gutiérrez es una modelo, empresaria y figura con amplia experiencia en certámenes de belleza. Originaria de San Miguel el Alto, Jalisco, cuenta con una trayectoria de más de 12 años dentro del mundo de los concursos.

Tiene alrededor de 30 años y una estatura de 1.80 metros. Es licenciada en Contaduría Pública, y además de su carrera en el modelaje, se ha desarrollado profesionalmente en el ámbito de los bienes raíces y las inversiones.

Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco / IG: @yoanagoficial

Su recorrido en concursos incluye logros importantes: fue Miss Grand México 2017 y posteriormente participó en Miss Grand International 2017, donde logró posicionarse dentro del Top 20. También ha fungido como directora estatal de Miss Jalisco, lo que la ha consolidado como una figura reconocida dentro de la industria.

En Miss Universo México 2025 ha enfrentado una doble presión: competir en representación de su estado frente a su propia audiencia y ser la primera concursante casada en la historia del certamen. A pesar de críticas por su edad y su situación personal, ha defendido su derecho a participar. Aseguró que las mujeres pueden desempeñarse en cualquier rol y que los comentarios negativos en redes sociales “no la definen”.