Fátima Bosch va con todo rumbo a Miss Universo 2025: ¡la primera tabasqueña en representar a México!

Se sobrepone Fátima Bosch a dislexia y déficit de atención: “La vida nos pone de rodillas muchas veces. Lo importante es levantarse”, dice la representante mexicana en Miss Universe

¿Cuáles han sido los factores clave de Fátima Bosch para poder participar en Miss Universo?

Fátima Bosch (25 años) acaba de hacer historia al convertirse en la primera mujer tabasqueña en representar a México en el próximo certamen mundial Miss Universe 2025, que se celebrará en Tailandia el 21 de noviembre. Fátima estudió Diseño de modas y utilizó algunas circunstancias de su vida, entre ellas la dislexia y el déficit de atención, como motivación para convertirse en la mujer que es ahora.

“Soy una mujer responsable, disciplinada, con mucha empatía, amor y pasión por las causas sociales que me interesan. Me siento orgullosa por poner el nombre de México en alto. Trato de ser auténtica y de dar lo mejor de mí en cada momento”.

Desde pequeña, la vida de Miss Tabasco ha estado marcada por desafíos que han moldeado su carácter y determinación. La mujer que hoy se erige como un símbolo de perseverancia no siempre encontró el camino fácil:

“Tengo dislexia y déficit de atención. Creo que son cosas difíciles que me tocaron vivir en mi infancia. A todos los seres humanos nos toca una cruz que cargar. Si yo no hubiera enfrentado el bullying que viví, nunca habría aprendido a salir adelante y creer en mí. No cambiaría nada de mi pasado. Todo lo que nos pasa es por algo, y hay que aprender de eso. Gracias a Dios, y al apoyo de mis papás tuve una infancia maravillosa”.

Fátima Bosch / Liliana Carpio y Cortesía

¿Cuáles fueron los desafíos que Fátima Bosch tuvo que enfrentar para llegar a participar en Miss Universo 2025?

Fátima supo cómo superar esos obstáculos: “El 99% de las personas con un problema de aprendizaje desertan la escuela, y eso es muy triste. Ellos tienen muchos otros talentos para otras cosas. Gracias al apoyo que me brindó mi familia pude confiar en mí”.

“Nunca he padecido nada clínico. No he tenido depresión ni tomo pastillas. Cuando era chica tenía muchos profesores que me ayudaban con matemáticas y a leer. Tuve clases de regularización durante la primaria. En secundaria y prepa ya pude hacer una vida normal”.

Fátima Bosch / Liliana Carpio y Cortesía

¿Qué mensaje quiere dejar a las mujeres Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo?

La actual representante de México en Miss Universe 2025 quiso enviar un mensaje de apoyo a aquellas mujeres que pueden tener limitantes: “Invitaría a la gente que está atravesando por un problema difícil que sepan que siempre hay una luz. Que sepan que su vida es valiosa. La depresión es algo muy fuerte. Hay que relajarse y vivir el hoy y a todos nos va a ir bien. Crean en su luz y en sus propósitos”.

“La vida nos pone de rodillas muchas veces. Lo importante es levantarte de los problemas, porque al final vas a encontrar amor y algo que te haga sonreír. Hay días en que ya no puedo y lloro, pero trato de salir adelante por las personas que creen en mí”.

La tabasqueña espera que este reto sirva de ejemplo para empoderar a muchas mujeres: “Eso me emociona. Poder llegar a tocar el corazón de muchas personas. Para mí será un honor trabajar por las mujeres de mi país y del mundo. Mi sueño es representar la voz de las mujeres que no la tienen, y defender muchas causas sociales. Quiero usar esta corona para lograr un bien mayor y dejar huella, con un legado de amor y paz”, concluyó.

Fátima Bosch / Liliana Carpio y Cortesía

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima es licenciada en Diseño de Modas



Desde niña tiene dislexia, y déficit de atención e hiperactividad.

Participó de más joven en la Flor de Tabasco, donde fue la ganadora.

En 2025 representó a su estado en el certamen Miss Universe México 2025 que se realizó en Guadalajara, Jalisco, donde resultó ganadora.

El 21 de noviembre tendrá el honor de representar a México en el máximo concurso de belleza a nivel mundial: Miss Universe 2025.

