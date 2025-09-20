Maribel Guardia: así inició su carrera a los 19 años en su paso por Miss Universo, FOTOS

Maribel Guardia es una de las artistas más queridas y reconocidas en México. A lo largo de más de cuatro décadas, la actriz y cantante ha logrado mantenerse vigente gracias a su versatilidad y a una disciplina que la ha convertido en referente de belleza y talento. Su camino en el espectáculo comenzó en los años setenta, cuando aún era una joven costarricense que soñaba con conquistar escenarios internacionales.

Hoy, con más de 60 años, Maribel sigue sorprendiendo con su imagen impecable y su constante actividad en televisión, teatro y redes sociales. Su historia comenzó en los certámenes de belleza, donde destacó por su porte y carisma. ¿Cómo lucía? Aquí te mostramos el inicio de su carrera.

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Cómo comenzó su carrera Maribel Guardia?

Maribel del Rocío Fernández García, mejor conocida como Maribel Guardia, nació en San José, Costa Rica. Su primer gran salto lo dio en 1978 al representar a su país en el certamen Miss Universo, realizado en Acapulco, México. Aunque no logró llegar a la final, obtuvo el título de Miss Fotogénica, reconocimiento que resaltó su belleza natural y su carisma frente a las cámaras.

Esta participación marcó un antes y un después en su vida, pues no solo le dio proyección internacional, también le abrió las puertas para recibir una beca de estudios en Televisa. Fue así como ingresó a la Academia de Sergio Bustamante, hoy conocida como el Centro de Educación Artística (CEA), donde se formó en actuación, conducción y canto.

A inicios de los años ochenta, Maribel debutó en teatro y poco después en el cine de ficheras, un género popular en esa época. Producciones como Pedro Navaja, Mujer de cabaret y El cuatrero le dieron gran visibilidad, destacando por su presencia escénica y su espectacular figura, lo que la posicionó como una de las artistas más buscadas del momento.

Maribel Guardia en Miss Universo / Capturas de pantalla

¿Qué hacía Maribel Guardia antes de ser una figura pública y cuál fue su primera telenovela?

Antes de convertirse en figura pública, Maribel Guardia llevaba una vida alejada de los reflectores en Costa Rica. Estudió en su natal San José y desde muy joven mostró interés por la música y la danza. Su participación en certámenes de belleza locales la llevó a obtener la corona de Miss Costa Rica en 1978, lo que le abrió la oportunidad de representar a su país en Miss Universo.

Ese mismo año, al viajar a México, conoció el mundo del espectáculo y tomó la decisión de radicar en este país, convencida de que podía construir una carrera sólida. Su etapa como reina de belleza fue solo el inicio de un camino que pronto la llevaría a explorar la televisión. En 1986, debutó en telenovelas con el proyecto Seducción y, a partir de ahí, consolidó una trayectoria que incluyó éxitos como Tú y yo, Serafín, Aventuras en el tiempo y Corona de lágrimas.

Maribel Guardia en Tu y yo, y Serafín / Capturas de pantalla Televisa

¿Qué hace actualmente Maribel Guardia?

Maribel Guardia es muy activa en el mundo del espectáculo y en redes sociales, donde comparte su vida personal y profesional con sus seguidores. En televisión, participa como conductora y colaboradora en programas de entretenimiento, además de mantener su presencia en telenovelas y producciones teatrales como en Lagunilla mi barrio.

Paralelamente, la actriz ha consolidado su faceta fitness, compartiendo rutinas de ejercicio, consejos de alimentación y fotografías que muestran su figura, logrando así conectarse con un público amplio que admira su disciplina y estilo de vida saludable. Maribel también utiliza plataformas como Instagram y TikTok para acercarse a nuevas generaciones, mostrando su personalidad y participando en retos o tendencias virales, manteniéndose vigente en un medio en constante cambio.

