¿Maribel Guardia deja fuera del testamento a su nieto, hijo de Imelda Tuñón? Actriz lanza contundente mensaje

La actriz y cantante Maribel Guardia rompió el silencio sobre el conflicto mediático que mantiene con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, y dejó claro que, a pesar del distanciamiento y las acusaciones, ella tiene claro qué hará con su testamento. La polémica ha mantenido la atención del público desde inicios de año, cuando Guardia reveló que quería proteger al menor, desencadenando un enfrentamiento marcado por declaraciones cruzadas, acusaciones de consumo de sustancias y ahora dudas acerca del apoyo económico de la costarricense a su nieto.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre la herencia de Julián Figueroa?

La disputa entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia salió a la luz pública a principios de 2025, luego del fallecimiento de Julián Figueroa en abril de 2023. Aunque inicialmente se centraba en el cuidado y bienestar del hijo de Imelda, también comenzaron a surgir versiones sobre el destino de la herencia del joven cantante, hijo de Joan Sebastian.

En ese contexto, la periodista Inés Moreno reveló que tuvo acceso a documentos en los que Imelda relataba que, tras la muerte de su esposo, se pensó inicialmente que este había fallecido sin dejar testamento. A raíz de esa suposición, Marco Chacón (esposo de Maribel Guardia y padrastro de Julián) le habría solicitado que firmara ciertos papeles para dar inicio a un proceso de juicio intestamentario.

No obstante, en agosto de ese mismo año, Imelda fue, supuestamente, notificada sobre la existencia de un testamento fechado en marzo de 2018 en Zihuatanejo, supuestamente firmado por Julián. En dicho documento, se establecía que su hijo, era el heredero universal, incluyendo la parte del patrimonio que le correspondería por parte de Joan Sebastian. Moreno también indicó que Imelda tenía la intención de impugnar el testamento, al considerar que su autenticidad era cuestionable.

Ante las dudas generadas, Maribel Guardia defendió la validez del documento testamentario, argumentando que su hijo residía en el estado de Guerrero, por lo cual no resultaba extraño que el trámite se hubiera llevado a cabo en Zihuatanejo. Poco después, abogados de la joven afirmaron que el testamento era falso.

En medio de esta controversia, Imelda Garza Tuñón declaró recientemente ante la prensa que no tiene ningún interés en disputar la herencia de su fallecido esposo. Con estas declaraciones, dejó en claro que su enfoque está puesto en continuar desarrollando su carrera profesional y garantizar el bienestar de su hijo de forma independiente. Además, explicó que desde el fallecimiento de Julián, ha sido ella quien ha asumido completamente la responsabilidad económica del menor.

Maribel Guardia habló sobre su nieto / redes sociales

¿Maribel Guardia dejará fuera de su testamento a su nieto, hijo de Imelda Tuñón?

Durante algunos días, el menor estuvo bajo el cuidado de Maribel Guardia, pero la custodia fue finalmente devuelta a Imelda Tuñón, tras no encontrarse evidencia suficiente que justificara una intervención mayor. Desde entonces, ambas partes han compartido sus versiones del conflicto a través de medios y redes sociales, lo que ha generado una intensa atención mediática.

A pesar del retorno de la custodia a la madre del menor, la relación entre ambas se ha tensado aún más, al punto que actualmente, según declaraciones de Garza, su hijo ya no mantiene ningún tipo de contacto con su abuela paterna .

La especulación sobre si Maribel Guardia excluiría a su nieto de su herencia surgió tras declaraciones de Imelda Garza, en las que señaló que no quería nada que proviniera de ella. Sin embargo, en un reciente encuentro con los medios, Maribel, de manera indirecta, mencionó que su nieto sigue y seguirá siendo parte de su testamento , independientemente del conflicto que tenga con su madre.

“Mis cosas son mis cosas, por supuesto que me quedo con ellas, las tengo y yo se las dejaré a quien yo quiera (…) Ella me ha mandado algunos mensajes donde me deja ver claramente lo que… no se los puedo contar, pero muy triste, muy triste” Maribel Guardia

Estas declaraciones fueron retomadas en un video del canal ‘Qué buen chisme’ en YouTube, donde también se destaca la firmeza con la que Guardia defiende su derecho a decidir sobre su patrimonio, sin romper el lazo emocional que mantiene con su nieto, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa.

¿Por qué Imelde Tuñón no quiere recibir dinero de Maribel Guardia?

Por su parte, la cantante, Imelda Tuñón, ha compartido su versión de los hechos en distintas entrevistas, entre ellas una retomada por el programa Ventaneando, donde asegura que ya no recibe ningún tipo de apoyo económico por parte de Maribel Guardia, algo que considera un intento de control sobre su vida personal.

“Yo creo que me ayudó mucho a madurar y aprender que no puedes confiar en todas las personas, que hay veces que la gente te va a decepcionar y que tengan mucho cuidado nunca se debe de vivir en la casa de la suegra. Eso ya me lo habían dicho, me lo dijo mi mamá, mi abuela: ‘Nadie te va a querer como tu familia’ y una persona que me hubiera querido como mi familia no me hubiera expuesto de manera que lo hizo” Imelda Tuñón

Garza también aseguró que mantiene buenos deseos para Maribel , pero reconoció que la exposición pública del conflicto le generó un fuerte impacto emocional.

