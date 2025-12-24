Hija de Camilo Sesto reaparece junto a su madre tras hospitalización: ¡A su lado en el momento más difícil!

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, reapareció tras ser hospitalizada de emergencia en Madrid, España. Acompañada de su familia, se mostró al público mientras continuaba con su recuperación tras días de preocupación.

Sheila Devil fue hospitalizada de emergencia y ahora reaparece junto a su madre. Así se dejó ver tras el susto. / Foto: Redes sociales

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Sheila Devil?

Sheila Devil fue hospitalizada en Madrid luego de presentar episodios de ansiedad y otras complicaciones de salud que requirieron atención inmediata. Según reportes de medios como Diario de Catalunya y Antena 3, el equipo médico del Hospital Universitario Puerta del Hierro intervino de manera urgente para estabilizar su condición.

Durante su estancia en el hospital, Lourdes Ornelas ha permanecido junto a su hija, siguiendo de cerca cada indicación médica y asegurándose de que Sheila reciba la atención necesaria. La presencia de su madre ha sido constante, reflejando la importancia del acompañamiento familiar en momentos críticos de salud.

A través de esta hospitalización, Sheila ha podido recibir la supervisión médica especializada que necesitaba, mientras familiares y allegados permanecen atentos a su evolución. Los reportes enfatizan que, pese a la intervención, su estado está bajo control y continúa siendo evaluado por los profesionales del hospital.

Sheila Devil publica FOTOS y una junto a su mamá Lourdes Ornelas

Sheila Devil compartió en sus redes sociales una serie de fotografías que reflejan distintos momentos de su vida. La primera de ellas muestra a Sheila junto a su madre Lourdes Ornelas, en un momento de cercanía que evidencia su relación familiar. La imagen fue recibida por sus seguidores con atención, quienes se interesaron en la dinámica entre madre e hija y en el contexto de la publicación.

Las fotografías que siguieron incluyen varias más antiguas, en las que Sheila aparece con el cabello teñido de rojo. Otras muestran a la hija de Camilo Sesto en ropa interior, mientras que algunas más recientes la presentan con el cabello negro. La serie estuvo acompañada de un emoji de labios.

A través de esta publicación, Sheila comparte tanto recuerdos como momentos recientes, combinando imágenes familiares con otras más personales. Sus seguidores han respondido con comentarios y reacciones, destacando la diversidad de las fotos y mostrando interés por la evolución de Sheila y su interacción con su entorno cercano, animándola a que puede recuperarse y tener una mejor vida con el apoyo de su mamá.

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, reaparece junto a su madre. Conoce los detalles y la imagen. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Sheila Devil, hija de Camilo Sesto que está hospitalizada?

Sheila Devil, es la hija del cantante Camilo Sesto y de Lourdes Ornelas. Nació en el seno de una relación mediática que marcó su infancia, aunque vivió muy poco tiempo con ambos padres juntos: a los seis años experimentó la separación definitiva entre ellos, lo que la llevó a crecer principalmente al lado de su madre. Desde entonces, su vida ha estado marcada por momentos personales complejos que han sido seguidos de cerca por la prensa española.

Lourdes Ornelas ha expresado en ocasiones lo difícil que ha sido acompañar a su hija en sus procesos, señalando que permanece atenta a ella y disponible para ayudarla en cuanto se lo permita. En entrevistas anteriores, explicó que ha estado pendiente “las 24 horas”, viviendo incluso cerca de su casa para brindarle apoyo cuando lo pida, pues ciertas medidas no pueden tomarse sin su consentimiento.

A lo largo de los años, Sheila Devil ha enfrentado diversas batallas relacionadas con sus adicciones, situación que la ha llevado a episodios delicados y al escrutinio público. En meses recientes, medios españoles informaron que fue detenida con sustancias y el caso avanzó a manos de las autoridades. Telecinco reportó que fue trasladada a la Comisaría de la Guardia Civil de Galapagar, donde se inició el proceso correspondiente por presuntos delitos relacionados con estupefacientes.

