Sheila Devil sigue hospitalizada: este es su actualización en su salud: “Las siguientes horas son decisivas”

La hospitalización de Sheila Devil, única hija del reconocido cantante español Camilo Sesto, generó inquietud entre seguidores y medios internacionales. Desde el pasado jueves 4 de diciembre, cuando trascendió su ingreso de emergencia al Hospital Universitario Puerta del Hierro, en Madrid, diversos reportes han buscado explicar su estado actual y las razones detrás de la atención médica que requirió de manera inmediata.

Sheila Devil reaparición IG / Instagram: sheila.devil

¿Por qué fue hospitalizada Sheila Devil, hija de Camilo Sesto?

De acuerdo con reportes de medios como el Diario de Catalunya y Antena 3, Sheila Devil ingresó al hospital tras experimentar presuntos “episodios de ansiedad” y otras “complicaciones de salud” que ameritaron intervención urgente por parte del equipo médico del Hospital Universitario Puerta del Hierro.

Hasta el momento, ninguna de las fuentes consultadas ha detallado un diagnóstico específico. Lo único confirmado en los últimos días es que su estado de salud se reporta como “estable”, según información citada por El Diario de Catalunya, lo que ha representado un alivio para su familia, aunque las causas iniciales de su hospitalización aún no han sido precisadas públicamente.

La presencia de su madre, Lourdes Ornelas, ha sido constante desde que Sheila fue ingresada, según lo publicado por medios españoles. Su prioridad es supervisar de cerca su evolución y asegurarse de que reciba los cuidados médicos necesarios.

¿Cómo reaccionó la familia de Camilo Sesto ante la hospitalización de Sheila Devil?

Tras conocerse la noticia, Óscar Blanes, sobrino del fallecido Camilo Sesto, habló con el programa Antena 3 y confirmó que está al pendiente del estado de salud de Sheila. Reconoció que en ocasiones no ha podido ayudarla “como desearía”, aunque ha intentado brindarle apoyo “emocional” y “familiar”. Blanes añadió que, pese a las dificultades, mantiene disposición para acompañarla en este proceso.

Asimismo, el Diario de Catalunya reportó que Eduardo Guervós, exrepresentante de Sheila Devil, también ha seguido de cerca su evolución. Guervós señaló que su objetivo es que reciba la “ayuda adecuada” durante su recuperación. El medio además compartió que el exrepresentante expresó su deseo de que la joven se mantenga alejada de “malas compañías” que puedan perjudicar su estabilidad.

La familia, según las mismas fuentes, permanece a la expectativa de que su evolución sea favorable para que pueda retomar su rutina con mayor tranquilidad. Sin embargo, subrayaron que “las próximas horas serán decisivas” para que los médicos definan si es pertinente darle el alta o mantenerla en observación.

¿Cuál es el estado de salud actual de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto?

Los reportes más recientes de el Diario de Catalunya indican que la hija de Camilo Sesto, Sheila Devil se encuentra “estable”, una noticia que ha dado un respiro a sus familiares y allegados. No obstante, persiste la incertidumbre debido a que aún no se ha esclarecido la causa concreta del cuadro que originó la hospitalización.

El medio español también detalló que su entorno permanece atento a la evaluación médica final, ya que la posibilidad de que Sheila continúe su recuperación en casa dependerá de la evolución de las próximas horas. Por ahora, el equipo médico no ha emitido un comunicado oficial.

