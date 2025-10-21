¡Dani Flow ya es papá por tercera vez! El cantante celebra la llegada de su hija

¡Dani Flow suma un nuevo capítulo a su vida familiar! El reconocido cantante urbano se convirtió en padre por tercera vez, un acontecimiento que ha desatado felicitaciones y mensajes de cariño de sus fans y colegas del medio.

Con esta nueva llegada, el cantante de reguetón mexa celebra no solo la expansión de su familia, sino también la alegría y el amor que coparte con quienes lo siguen, consolidando un momento íntimo y especial que promete transformar su día a día.

Dani Flow celebra el nacimiento de su tercera hija- / Foto: IG/daniflow

Dani Flow se convierte en padre por tercera vez

Dani Flow, el polémico cantante mejor conocido en el mundo del espectáculo como ‘el Rey del Morbo’, está de manteles largos y no precisamente por un nuevo proyecto musical, sino por la llegada de su tercera hija.

El cantante compartió con sus seguidores la noticia más tierna y emotiva de su vida: el nacimiento de su pequeña hija con Jocelyn Lino, quien aparece radiante y llena de amor maternal junto a su recién nacida.

En la imagen que circula, se puede ver a Jocelyn recostada en la camilla del hospital, con su bebé. Ambas lucen serenas y llenas de conexión. La escena transmite un momento de paz y emoción que contrasta con la imagen pública atrevida y controversial que Dani Flow suele proyectar.

Dani Flow ahora es padre de tres hijas. / Foto: IG/daniflow

¿Cuántas hijas tiene el cantante Dani Flow?

Dani Flow es ahora padre de tres hijas, resultado de su polémica vida amorosa. Tiene una niña de cinco años y la recién nacida con Jocelyn Lino, además de una pequeña de un año con Valeria Zepeda.

Esta dinámica poliamorosa ha dado mucho de qué hablar y mantiene al rapero en el centro de la atención, no solo por su música, sino también por la manera en que construye su familia.

La relación de Dani Flow con Valeria Zepeda dio mucho de qué hablar y no siempre para bien. Desde que comenzaron, los comentarios negativos no faltaron, y los rumores sobre supuestas rupturas han mantenido a sus seguidores al borde de la sorpresa, sin embargo, fue el pasado 9 de febrero que dieron a conocer de manera oficial que terminaron.

El polémico Dani Flow es padre por tercera vez. / Foto: IG/daniflow

¿Quién es el cantante Dani Flow?

Víctor Daniel Ayala Valladares, mejor conocido como Dani Flow, nació el 15 de enero de 1996 en Irapuato, Guanajuato, y se ha consolidado como uno de los raperos más polémicos del panorama musical mexicano.

Su estilo directo y provocador, marcado por letras sexualmente explícitas, lo ha llevado a viralizarse en redes sociales y plataformas digitales con temas como Reggaeton Champagne, en colaboración con Bellakath.

Sin embargo, la fama de Dani Flow no se limita a su música. En noviembre de 2023, sorprendió al público al revelar que mantenía una relación poliamorosa: además de su matrimonio con Jocelyn Lino, tenía un vínculo romántico con Valeria Zepeda, con quien compartió un beso público en el Coca Cola Flow Fest.

La noticia generó controversia y comentarios encontrados, y en marzo de 2024, la situación se intensificó cuando anunció que Zepeda estaba embarazada.

A lo largo de su carrera, Dani Flow también ha estado en el centro de polémicas graves. En enero de 2024 fue criticado por un verso de freestyle de 2019 que muchos consideraron “normalizar la pedofilia” al decir “No tocaría a mi hija, pero sí a sus compañeras de secundaria”.

Tras ello, su hija fue expulsada del kínder al que asistía y el cantante ofreció disculpas públicas. Ese mismo mes, provocaron indignación sus comentarios sobre el caso de abuso sexual de la youtuber Nath Campos por parte de Rix y las protestas feministas, llegando incluso a que cerrara su cuenta de X, antes Twitter, y que la popularidad de sus canciones sufrió un descenso notable.

Entre su música, su vida personal y sus constantes polémicas, Dani Flow se convirtió en una figura que genera atención y debate, mostrando que su carrera no solo se mide por los éxitos en plataformas digitales, sino también por la controversia que lo acompaña en cada paso que da.

