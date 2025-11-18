Famosa conductora de TV, tras anunciar en vivo su embarazo, devastada, confirma la muerte de su bebé

La industria del espectáculo se vistió de luto. Luego de que Stefany González Córdova, famosa conductora de televisión informó la muerte de su bebé, quien tenía horas de nacido; en esta ocasión, otra querida presentadora dio a conocer la latimos pérdida de su pequeño. Mediante sus redes sociales, la presentadora de radio y televisión lanzó un devastador mensaje sobre el fallecimiento de su segundo hijo, el cual no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes le enviaron fuerza en estos momentos tan complicados.

La conductora lanzó un emotivo mensaje sobre la muerte de su bebé. / Canva

Te puede interesar: Famosa actriz y cantante que brilló en los sesenta es estrangulada por un paciente con demencia

¿Qué conductora anunció la muerte de su bebé?

Se trata de la conductora del programa ‘Vitrina’ Anmarie Camacho, quien dio a conocer la lastimosa muerte de su segundo bebé apenas unos días después de que anunció que estaba en la dulce espera al aire.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Anmarie publicó una imagen del cielo con un arcoíris con un corto, pero conmovedor mensaje que dice: “Te amaremos siempre”.

Aunado a lo anterior, la presentadora escribió un texto en el que expresó todo su sentir con respecto a los difíciles momentos que enfrentarían ella y su familia.

Anmarie Camacho confirmó su embarazo en vivo al lado de sus compañeros de Vitrina. / IG: @anmariecamacho

“Nuestro segundo rayito de amor ya no está con nosotros. Un momento muy doloroso que hemos tenido que enfrentar, y que nos ha devastado profundamente, marcando nuestra vida de una manera indescriptible”. Anmarie Camacho

“En medio de este dolor, con resiliencia y buscando entender lo que no se puede explicar…, luego de unos días bien complejos, hoy con un poco más de tranquilidad, me atrevo a contarlo, con la firme convicción de que Dios tiene un plan perfecto y un propósito para cada uno de nosotros, aunque en este momento no logramos comprenderlo”, agregó.

Eso no es todo, también señaló que su primer hijo les ha ayudado a ella, así como a su esposo, el jugador de baseball Jesús Antonio Guzmán, a salir adelante en esta lamentable situación.

Anmarie Camacho compartió en redes sociales un mensaje en el que anunció la muerte de su segundo bebé. / IG: @anmariecamacho

No te pierdas: Familia de Christian Nodal de luto; reportan muerte de su tía en trágico accidente automovilístico: FOTOS

¿De qué murió el bebé de Anmarie Camacho, conductora de Vitrina?

Al momento, Anmarie Camacho no ha dado más detalles sobre las causas del fallecimiento de su segundo bebé. No obstante, sí agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño y también pidió respeto ante los momentos complicados que vive su familia.

Por otro lado, dejó claro que muy pronto regresará a la televisión, así como a la radio. Sin embargo, en estos momentos, se recuperaría tanto física como emocionalmente.

“Agradecemos profundamente el cariño y el apoyo que siempre nos han brindado, especialmente durante la noticia de la llegada de nuestros hijos. Cada mensaje, cada muestra de afecto ha sido recibido con muuucho amor y gratitud”, comentó.

“Han pasado algunos días, donde he tomado una pausa en mis actividades de radio, televisión y compromisos laborales, entendiendo que la prioridad es recuperarme tanto física como emocionalmente. No es fácil, no lo será, pero les prometo que regresaré pronto para continuar llegando a los hogares venezolanos y acompañarlos mañana tras mañana como lo he hecho durante tantos años, con la misma energía, alegría, entusiasmo, profesionalismo y sobre todo con la sonrisa que me ha caracterizado” Anmarie Camacho

Así lo anunció Anmarie Camacho:

Mira: Vanessa Guzmán: Reportan que su casa fue supuestamente atacada a tiros y publican VIDEO falso sobre su muerte

¿Quién es Anmarie Camacho, conductora que anunció la muerte de su bebé?

Anmarie Camacho es una reconocida comunicadora venezolana con una destacada trayectoria en televisión, radio y modelaje. Inició su carrera a los 15 años como modelo y, con el tiempo, se consolidó como una de las presentadoras más queridas de la televisión venezolana. Estudió Comunicación Social y ha desarrollado un perfil versátil como anfitriona, locutora, influencer y emprendedora.

Ha sido conductora del programa matutino ‘Vitrina’ en Televen, donde se ha mantenido como una de las figuras principales. Además, ha trabajado en radio con el espacio ‘Qué clase de show’ y ha participado en producciones de SUN Channel. También ha sido imagen publicitaria en diversas campañas, destacando como Chica polar pilsen. En el ámbito personal, mantiene una relación con el beisbolista Jesús Guzmán y es madre. A la dura pérdida de la comunicadora se le suma la muerte de ‘la hija’ de Verónica Montes, Mini Montes.