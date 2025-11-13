Familia de Christian Nodal de luto; reportan muerte de su tía en trágico accidente automovilístico: FOTOS

La familia de Christian Nodal se vistió de luto. Hoy, 13 de noviembre, trascendió que su tía presuntamente habría muerto en un trágico accidente automovilístico. La noticia no pasó desaparecida por nadie. En redes sociales dieron más detalles sobre este terrible suceso y hasta revelaron las fotos del auto deshecho. Esto es lo que se sabe.

Cabe recordar que Christian Nodal y Ángela Aguilar se mostraron más que felices en los Latín Grammy 2025. Incluso, la hija de Pepe Aguilar, recientemente, dio la primicia de su boda religiosa el próximo mes de mayo de 2026. ¿No sabían del accidente de su familiar?

La familia de Nodal llora la triste muerte de un ser querido. / Redes sociales

¿Por qué se canceló la fiesta de cumpleaños de Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal?

En los días recientes, círculo el rumor de que la mamá de Christian Nodal, Cristy, presuntamente presentó problemas de salud y, supuestamente, por este motivo, habría cancelado su fiesta de cumpleaños.

Según lo informado por Adri Toval, la salud de Cristy Nodal presuntamente habría empeorado en los últimos días, lo que habría generado inquietud tanto entre sus familiares como entre los admiradores del cantante. Si bien la periodista no detalló cuál sería el presunto padecimiento que enfrentaría, se especuló que supuestamente podría tratarse de una posible recaída vinculada con problemas de salud anteriores, tal como el cáncer de colón que enfrentó.

“La señora Cristy Nodal tenía planeado celebrar su cumpleaños este 5 de noviembre en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo, Christian Nodal, y su nuera, Ángela Aguilar, además de otros invitados muy cercanos. Sin embargo, la fiesta tuvo que cancelarse a última hora, debido a que la salud de la señora se complicó”. Adri Toval

Se reveló que Cristy Nodal, presuntamente, enfrentaba problemas de salud. / Ig: cristy_nodal

Como era natural, esta situación encendió las alarmas. Sin embargo, la influencer de espectáculos, Chamonic, desmintió la anterior información y reveló que fueron otras razones por las que Cristy presuntamente habría cancelado su celebración por su año más de vida el pasado 5 de noviembre.

A través de su cuenta de Instagram, Chamonic reveló que la tía de Christian Nodal presuntamente habría muerto en un accidente rumbo a la fiesta de su madre, lo cual habría llevado a Cristy a presuntamente cancelar todo.

“FALSO QUE LA SEÑORA CRISTY NODAL MAMÁ DE CHRISTIAN ESTE DELICADA DE SALUD Y POR ESE MOTIVO CANCELÓ SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS…El motivo por el cual se canceló la fiesta de la señora Cristy Nodal fue porque el pasado 4 de noviembre la hermana del señor Jaime González, papá de Christian Nodal, falleció en un fatal accidente automovilístico en el Estado de Texas”. Chamonic

Así lo dijo Chamonic:

¿Cómo murió la tía de Christian Nodal en Texas?

Luego de que Chamonic afirmó que Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, no estaría convaleciente de salud, reveló que los motivos por los cuales presuntamente habría cancelado su fiesta de cumpleaños fue por la presunta muerte de la hermana de Jaime González, su esposo.

La creadora de contenido informó en su cuenta de Instagram que Hilda Lourdes González Terrazas aparentemente habría muerto en un accidente automovilístico rumbo al aeropuerto para asistir al evento de Cristy. Esto en el estado de Texas.

Así reportaron en Texas la presunta muerte de la tía de Christian Nodal en un accidente automovilístico. / IG: @pepeaguilar_oficial / @angela_aguilar_ / @chamonic3 / @nodal

“Lourdes iba en camino al aeropuerto, pues, tomaría un vuelo para ir a la fiesta de Cristy, pero lamentablemente en el camino al aeropuerto tuvo un accidente y falleció”. Chamonic

Asimismo, dio a conocer los planes que presuntamente llevarían a cabo los familiares de Jaime González sobre los restos de ‘Luly’ (como aparentemente le decían de cariño).

“Ahora la familia está discutiendo qué pasará con su hermana Luly ( de cariño así le decían) pues el señor Jaime se está haciendo cargo de todo lo que conlleva el funeral y él quiere que su hermana sea cremada y las cenizas las lleven a Guadalajara, donde él reside, pero la mamá de Jaime y sus otros hermanos quieren que la lleven a Caborca, Sonora y sepultarla junto a su papá, pero Jaime no quiere por que él no puede ir a Caborca”, agregó la creadora de contenido.

Eso no es todo, Chamonic también compartió imágenes del accidente, así como la escaleta que, presuntamente, circula entre los compañeros de trabajo de la hermana de Jaime González, papá de Christian Nodal.

Este sería el auto de la hermana de Jaime González, papá de Christian Nodal. / IG: @pepeaguilar_oficial / @angela_aguilar_ / @chamonic3 / @nodal

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la muerte de su tía, Lourdes González Terrazas?

Al momento, Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, no se ha pronunciado con respecto a este lamentable suceso. Sin embargo, Pepe Aguilar, así como su hija, no han dejado de compartir en redes sociales los mejores momentos que vivieron en los Latin Grammy 2025.

Por su parte, los papás de Christian Nodal, Jaime González y Cristy Nodal, tampoco han hecho alguna mención sobre la presunta muerte de Lourdes González, su hermana. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en calidad de rumor. Aunque sus seguidores no han tardado en enviarle mensajes de apoyo en sus redes sociales.