Christian Nodal aparece con Ángela Aguilar antes de su gira Libre corazón y desata polémica por su gesto

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir una historia junto a su esposo, Christian Nodal, llegando al aeropuerto antes del arranque de su gira por Estados Unidos. En el breve clip, se aprecia un momento íntimo que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de comentarios entre los fanáticos de la pareja.

Este jueves por la noche dio inicio oficialmente el Libre corazón en Irving, Texas, donde Ángela pidió a Dios que todo saliera de la mejor manera, justo mientras realizaba sus últimos ensayos previos al show. De acuerdo con la información compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, la gira recorrerá varias ciudades importantes en Estados Unidos.

¿Qué ciudades visitará Ángela Aguilar con su Libre corazón tour?

De acuerdo con la agenda oficial, Ángela Aguilar recorrerá varias ciudades clave en Estados Unidos.

Hasta ahora, las fechas confirmadas incluyen:



San Antonio

Houston

Tucson

El Paso

Los Ángeles

San José

San Diego

Las Vegas

Las primeras imágenes del ensayo fueron compartidas en redes sociales, donde se observa a Ángela encomendándose a Dios antes de su presentación. El equipo de producción continúa afinando detalles para ofrecer un show con nuevas interpretaciones y elementos sonoros que destacan la evolución musical de la intérprete.

¿Qué sucede en el video de Ángela Aguilar con Christian Nodal antes de su gira Libre corazón?

El clip difundido en redes sociales muestra a los intérpretes llegando al aeropuerto, donde captaron el momento en que Christian Nodal coloca su mano sobre la cabeza de Ángela Aguilar y la bendice antes de abordar una camioneta. En la grabación se observa a ambos sonrientes, lo que confirma la cercanía de la pareja ante el inicio de una nueva etapa profesional de la cantante. La expresión de apoyo quedó registrada como parte de las historias compartidas por Ángela en Instagram.

El video fue retomado por diversos usuarios, quienes destacaron el vínculo emocional de la pareja. La escena fue interpretada por sus seguidores como un gesto de respaldo, especialmente considerando la carga de trabajo que conlleva visitar múltiples ciudades en una gira internacional.

¿Cómo es la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzó oficialmente tras un reencuentro fuera del ámbito profesional. Aunque ambos se conocían desde años atrás debido a colaboraciones musicales con la familia Aguilar, no existió una convivencia personal constante hasta la pandemia, periodo en el que mantuvieron comunicación por videollamadas. De acuerdo con declaraciones de Christian Nodal, en ese momento surgió una conexión significativa; sin embargo, diferencias de edad y circunstancias personales impidieron que esa interacción avanzara.

Según lo expresado por Nodal durante una entrevista con Adela Micha, el contacto genuino se retomó el 13 de mayo de 2024, cuando ambos pudieron convivir en un ambiente privado, lejos de escenarios y compromisos laborales. Al día siguiente, el 14 de mayo, se dio el primer beso que, en palabras del cantante, fue determinante para iniciar una relación formal. Fue ese reencuentro el que marcó el inicio de un vínculo emocional que evolucionó rápidamente.

El 29 de mayo de 2024, la pareja viajó a Roma, donde contrajeron matrimonio en una ceremonia espiritual, privada y limitada únicamente a personas cercanas. Nodal afirmó que su decisión fue resultado de la certeza de haber encontrado una conexión profunda, describiendo su admiración por la forma de pensar, independencia y madurez de Ángela. Con ese evento, ambos artistas dieron inicio a una nueva etapa como pareja.

