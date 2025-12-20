Acusan a Christian Nodal de coquetear con reportera venezolana y ella rompe el silencio: “Muy amable conmigo”

Christian Nodal fue centro de críticas, tras un rumor que señalaba un presunto coqueteo entre el cantante y una reconocida reportera venezolana, llamada: Ana Cecilia Leal. Dicho momento habría surgido en Las Vegas, justo antes de la gala de los Latin GRAMMY 2025, encuentro en el que hasta presuntamente habrían intercambiado números. Frente aesto, Leal decidió romper el silencio y hablar del tema. ¿Lo confirmó?

¿Por qué acusan a Christian Nodal de presuntamente coquetearle a reportera venezolana?

Hace algunos días, el periodista William Guzmán dio a conocer que, de manera extraoficial, Christian Nodal estaría intentando acercarse sentimentalmente a la reportera venezolana Ana Cecilia Leal.

Resulta y acontece que Christian Nodal tuvo un concierto en Miami, Osma Garay, tiene un programa que se llama ‘Se pone caliente’ y su reportera es Ana Cecilia Leal, que es una muchacha muy exuberante, una periodista muy atrevida. Ella lo abordó en los pasillos del hotel y alguien de seguridad quiso frenarla, pero cuando él vio ese mujerón dijo ‘no, no, no, espérate, déjame ver qué quiere la periodista’. Periodista William Guzmán

De acuerdo con esta versión, ambos coincidieron durante uno de los más recientes conciertos del cantante en la ciudad de Miami.

“ Entablaron un dialogo de lo más ameno, ella le hizo todas las preguntas que ella quiso, ella se llevó mucho contenido y él se llevó la gratisima impresión de haberla conocido. Tanto que se intercambiaron teléfonos que se dan los buenos días hasta las buenas noches ”, añadió.

Según lo señalado, el encuentro habría sido cordial y cercano, pues se habla de que sostuvieron una conversación bastante agradable, al punto de intercambiar números de contacto.

Aunque no está confirmado si mantienen comunicación actualmente, sí quedó constancia de que ambos coincidieron, ya que circuló una fotografía en la que aparecen juntos, evidenciando que el encuentro ocurrió, pero lo demás permanece como rumor al no ser confirmado.

¿Cómo fue el encuentro entre Christian Nodal y Ana Cecilia Leal, según la propia reportera?

De acuerdo con el relato de Ana Cecilia Leal, el acercamiento con Christian Nodal ocurrió de manera fortuita durante la cobertura periodística de los Latin GRAMMY 2025 en Las Vegas. Mientras se encontraba comiendo con su equipo, observó el paso de Christian Nodal acompañado por su círculo de seguridad. Impulsada por su instinto periodístico, decidió acercarse para presentarse.

“ Es Nodal ”, recordó haber dicho antes de levantarse de la mesa. Al momento del saludo, el cantante pidió a su equipo que abriera el círculo para permitir la conversación. Leal destacó que el trato fue respetuoso, cordial y profesional, y que Nodal se mostró dispuesto a conversar brevemente con ella y con el medio que representaba.

Justamente cuando me le presento, él hace que se abra su círculo de seguridad y de trabajo que él tiene y tuvo una actitud muy respetuosa, pero muy amable conmigo. Ana Cecilia Leal

Durante ese intercambio, el artista le preguntó por su nacionalidad y expresó su cariño por Venezuela, recordando experiencias positivas con fans venezolanos. “ Yo amo Venezuela ”, habría dicho Nodal, un comentario que Leal interpretó como una muestra de cercanía con el público latino.

“ Fue muy amable y justo él le pide a uno de los muchachos que están cerca de él, que nos tome una fotografía con mi celular y es fotografía que logramos tomar y que se viralizó. En todo momento fue un caballero conmigo y siempre fue un trato profesional de la periodista al artista ”, finalizó la reportera.

¿Quién es Ana Cecilia Leal, reportera que presuntamente fue “ligada” a Christian Nodal?

Ana Cecilia Leal es una comunicadora y periodista venezolana que ha destacado por su desempeño en la televisión, así como por su presencia en programas enfocados en el entretenimiento, la cultura y la escena artística latina.

Su carrera le ha permitido realizar coberturas especiales a nivel internacional, participando en conciertos, galas y premiaciones de gran relevancia, entre ellas los Latin GRAMMY, donde ha trabajado como reportera acreditada.

Además, ha sido parte de espacios televisivos como “Sábado en la Noche”, programa en los que ha desarrollado entrevistas, abordado temas de actualidad y analizado el panorama del espectáculo.

