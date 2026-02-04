Juan Soler admite que fue infiel ¿traicionó a Paulina Mercado? “Es parte de la condición humana”

Juan Soler sorprendió al hablar sin filtros de su relación con Paulina Mercado, sus errores del pasado y el fuerte problema de salud que lo obligó a frenar en seco.

El actor confesó que vivió un episodio de burnout que lo asustó muchísimo, además de admitir que ha sufrido infidelidades, pero también reconoció que él se equivocó.

Juan Soler / Redes sociales

¿Juan Soler le fue infiel a Paulina Mercado?

Durante un encuentro con la prensa, Juan Soler fue honesto y dejó claro que no se considera perfecto. Aunque aseguró que actualmente es un hombre fiel, aceptó que en el pasado sí cometió errores.

“Soy fiel, me han sido infiel y en algún momento de mi vida fui infiel también. Creo que es parte de la condición humana y desde la condición humana hoy creo que se puede elegir”, expresó sin rodeos.

Sin embargo, el actor explicó que esas experiencias le dejaron grandes lecciones y que entendió el daño que puede causar una traición.

También reflexionó sobre lo que deja una infidelidad: “Deja muchas heridas y básicamente no te deja nada… te deja un gran vacío”.

Con esto dejó claro que hoy no quiere repetir historias del pasado, mucho menos ahora que vive una relación estable con la conductora de “Sale el sol”.

Paulina Mercado / Redes sociales

¿Qué le prometió Juan Soler a Paulina Mercado tras ser infiel en el pasado?

Más enamorado que nunca, Juan Soler habló de Paulina Mercado con una sonrisa. Dijo que está disfrutando una etapa muy plena a su lado y que incluso le hizo una promesa muy importante serle fiel.

“Me hice una promesa a mí, le hice una promesa a Paulina y esa promesa la voy a cumplir a raja tabla. Hoy disfruto de las mieles del amor lindo de una mujer que es lo mejor que tengo en la vida”, compartió.

Para él, la fidelidad empieza por uno mismo, por respetarse y tomar decisiones más conscientes. Y todo indica que Paulina se ha convertido en su gran motor. Hoy, dice, está en otra etapa de su vida, más consciente, enamorado y decidido a no fallarle a la mujer que considera lo mejor que le ha pasado.

¿Quién es Juan Soler? / Redes sociales

¿Qué dijo Juan Soler sobre su estado de salud tras padecer burnout?

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Juan Soler también habló del fuerte susto que vivió por exceso de trabajo, el cual derivó en un burnout y fatiga crónica.

“Me dio un burnout, como una fatiga crónica. Le puse demasiada galleta, pero a mi edad las galletas son de cereal”, dijo entre risas.

Contó que grababa de lunes a viernes y los fines de semana tomaba clases, sin descanso. El cuerpo le pasó factura y tuvo que abandonar la final de un reality por indicación médica.

“Trabajé muy duro me comprometí mucho con el reality, grababa de lunes a viernes, los sábados y domingo tomaba clases, no tenía descanso, el cuerpo lo cobró y ya en la final tuve que bajarme por condición médica, me asusté mucho, pero fue solo eso el susto”, aclaró.

