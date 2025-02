Juan Soler responde a las críticas por opinar sobre los migrantes en Estados Unidos: “Yo no miento”

En los últimos días, Juan Soler ha estado en el ojo del huracán por su postura acerca del gobierno actual de Donald Trump en Estados Unidos y las deportaciones masivas a inmigrantes ilegales de origen latinoamericano.

Durante una entrevista reciente para el programa ‘La saga’, el actor mostró su apoyo al mandatario estadounidense y se dijo cansado de que la gente “romantice” la migración ilegal.

“Yo 100% republicano. Apoyo a Trump. Creo que es un error (que lo juzguen), pero ya no importa. No voy a discutir. Están romantizando la delincuencia, la migración ilegal”, indicó.

Juan Soler / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron los internautas ante las declaraciones de Juan Soler?

Por supuesto, las palabras de Juan Soler causaron mucha controversia. Si bien algunos apoyaron su opinión, otros se sintieron muy ofendidos y no dudaron en insultarlo en redes sociales.

Los detractores le recordaron que él es un extranjero en México y lamentaron que “apoye” todo el movimiento que Trump está haciendo para sacar a los inmigrantes ilegales. Incluso, algunos le exigieron que se regresara a su natal Argentina.

Juan Soler y Paulina Mercado / IG: @paulinamercado007

¿Qué dijo Juan Soler ante las críticas por su postura política?

En respuesta a sus “haters”, el también presentador de televisión compartió un video en redes sociales para poner un alto a las críticas y explicar mejor su “punto de vista”.

El actual novio de Paulina Mercado se dijo harto de “todas las personas que odian y cancelan” solo por pensar de una manera distinta.

Juan Soler “No sean imbéciles, ¿no se dan cuenta en la estupidez en la que caen?, y no los estoy insultando, los estoy definiendo. Esto no se trata del chisme, se trata de la necesidad que tienen de destruir a quien se atreve a ser distintos a ustedes”

Según el conductor, la gente que lo ha criticado no tiene el valor de “esforzarse por lo que aman” y solo “envidian” a aquellos que sí lo hacen.

HDP pero bien que andas de arrastrado aquí en CDMX,llégale a CHATPM. https://t.co/ad8V9NuAzm — MarAg.✨ (@martuchi63) February 19, 2025

¿Juan Soler se arrepiente de sus declaraciones sobre los inmigrantes?

Para finalizar con el tema, Juan Soler aseguró no estar arrepentido de su opinión y se dijo algo decepcionado de que muchas personas hasta le exijan que se vaya a su país solo por una opinión.

“Yo no miento. No estoy en contra de la migración. Yo soy inmigrante. La tierra es de quien la trabaja, pero hay requisitos, hay legalidad. Lo único que nos hace iguales es la ley. Cuando uno no cumple la ley, es un ilegal o está fuera del marco legal. La diferencia entre los haters y yo, es que yo trabajo por lo que amo; ustedes no se aman a sí mismos”, concluyó.

