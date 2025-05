Susana Zabaleta en ‘Sale el sol’ le dijo “idiota” a Paulina Mercado, ¿llegó de malas? VIDEO

La mañana del 28 de mayo de 2025, el foro del matutino Sale el sol recibió a Susana Zabaleta como invitada especial, quien aprovechó el espacio para promocionar su próximo show en el Teatro Metropólitan. Como parte del programa, participó en la tradicional dinámica “El personaje misterioso”, en la que los conductores intentan descubrir la identidad de una celebridad por medio de preguntas que solo pueden responderse con “sí” o “no”.

Zabaleta apareció de espaldas y con voz distorsionada mientras los presentadores trataban de adivinar quién era. Entre preguntas sobre su género, edad, trayectoria y proyectos, la actriz se mantuvo en personaje, dando respuestas juguetonas y ambiguas. Pero todo cambió cuando Paulina Mercado preguntó si había estado en un programa nocturno “hace mucho”, lo que detonó una reacción inesperada.

“¿A qué llamas ‘mucho’, idiota?”, soltó Zabaleta en seco, dejando perplejo al elenco. Aunque muchos lo tomaron con humor, la expresión de Mercado podría haber evidenciado incomodidad: “Ya no quiero ni preguntar”, dijo en cámara. “¡Eres agresiva!”, exclamó Ana María Alvarado, a lo que Susana replicó con frialdad: “Solo cuando se necesita”.

¿Paulina Mercado se molestó con Susana Zabaleta por llamarla idio...a?

Lo que para algunos pareció una salida cómica, para otros fue un gesto totalmente fuera de lugar. La dinámica, pensada para entretener, se tornó tensa cuando el humor ácido de Susana Zabaleta descolocó a los presentes. Incluso Gaby Ramírez intervino preguntándole si venía “de malas”, a lo que la actriz respondió con un “poquito”, dejando claro que su actitud no era del todo accidental.

Una vez revelada su identidad, Susana Zabaleta no ofreció disculpas. Por el contrario, mantuvo su tono irreverente, afirmando que no por ser temprano tenía que estar de buenas. Sin embargo, para Paulina Mercado esto no pareció ofenderle, se dieron un cálido abrazo y hasta siguieron bromeando.

Hasta el momento, ninguna de las involucradas ha declarado si se sintieron agredidas o si todo formaba parte de la dinámica.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales ante el comentario de Susana Zabaleta a Paulina Mercado?

El video del momento se volvió viral rápidamente, generando una avalancha de opiniones encontradas en redes sociales. Algunos celebraron la respuesta de Susana Zabaleta, defendiendo su humor negro.

Sin embargo, no faltaron los comentarios críticos. Varios usuarios consideraron que la actriz tuvo una actitud grosera e innecesaria para un espacio que busca entretener por las mañanas.



“Susana Zabaleta, siempre con una vibra pesadísima, confundiendo humor negro con faltas de respeto”,

“Amo a Zabaleta. Es una mujer completa. No importa cuánto desprecio le ofrezcan, ella siempre saldrá victoriosa. Y con la pena: muchas conductoras, actrices o cantantes desearían ser ella”,

“Zabaleta pesada se hace graciosa. Paulina, una de las mejores conductoras” y

“Terrible lo de Zabaleta. Eso no se dice”.

