Fabiola Martínez confronta a Joanna Vega-Biestro y protagonizan ‘discusión’ tras polémica con Alex Montiel

La polémica por la relación amorosa que sostuvieron Fabiola Martínez y Alex Montiel, el Escorpión dorado, sigue al rojo vivo. Luego de que la modelo expuso las supuestas pruebas de que sí tuvieron un noviazgo “formal”, los comentarios divididos, así como los ataques al youtuber, no han cesado.

En esta ocasión, Fabiola Martínez se defendió de supuestamente ser señalada como la “amante” de Alex Montiel por Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, lo cual desató una discusión entre ellas.

Fabiola Mtz y Alex Montiel / Captura de pantalla

¿Qué dijeron Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado sobre la polémica de Fabiola Martínez y Alex Montiel?

El reciente video de Fabiola Martínez, en el que mostró a internautas videos, audios, fotos y pertenecerías que, presuntamante, le dio Alex Montiel cuando sostuvieron un noviazgo, desató reacciones divididas entre usuarios, así como personalidades del medio.

Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, conductoras de ’Sale el sol’, no solo habrían dado a entender que Fabiola fue la “amante”, sino que también reflexionaron sobre los difíciles momentos que enfrentaría Dana Arizu, esposa de Alex, al ver las pruebas de Martínez.

Fabiola Martínez exhibe pruebas de romance con Alex Montiel / IG: @alexmonthy / @bellafaby

Sin embargo, Fabiola Martínez no se quedó callada y les envió un contundente mensaje en ‘De primera mano’.

“Se me hace injusto que tus compañeras hayan tratado de hacer eso (criticar su video)… Yo solamente salí a limpiar mi nombre con pruebas. Una amante, la esconden, la tienes en un hotel, a mí no. A mí me tenían por todos lados como novia... Yo solo salí a externar, a levantar la voz y tengo el derecho de contar mi versión”, explicó Fabiola.

Así lo dijo Fabiola Martínez:

¿Por qué Fabiola Martínez y Joanna Vega-Biestro protagonizaron un ‘encontronazo’ en ’Sale el sol’?

La mañana de este jueves 10 de julio, ’Sale el sol’ tuvo una videollamada con Fabiola Martínez en la cual le dieron la oportunidad de externar su molestia a Joanna Vega-Biestro y a Ana María Alvarado sobre su opinión con respecto al escándalo con Alex Montiel.

Después de varios minutos de conversación en los que la regiomontana relató cómo comenzó su relación con Alex Montiel, la periodista Joanna Vega-Biestro hizo una breve pausa para enfatizar que, en ese programa, nunca se le había etiquetado como “la amante”, ya que Fabiola siempre dejó claro que ese nunca fue su rol dentro de la relación.

Fabiola Martínez exhibe pruebas de romance con Alex Montiel / IG: @alexmonthy / @bellafaby

A lo que Fabiola mencionó:

“Tú, en especial, dijiste que me le fui como muy duro. O sea, porque dañé a la otra persona (Dana Arizu), pero eso no lo hice para dañar... Ahora ya puedes decir: ‘Ella lo demostró’... Yo soy mujer, al igual que ustedes… Yo no hice esto en contra de alguien, simplemente es para demostrar” Fabiola Martínez

Martínez reiteró que ella nunca fue tratada como la tercera en discordia en su relación, sino que Alex siempre la llevó como su novia a eventos públicos, así como puntualizó que el video nunca lo sacó para dañar a Dana, su esposa.

A lo que Vega-Biestro contestó:

“Mis palabras exactas fueron: ’Es rudeza innecesaria para la esposa’, porque uno también trata de ser empático para la otra persona, porque esa es tu verdad y… Esa es tu verdad, esas son tus pruebas porque así se dijo. Y aquí también se ha señalado que aquí el que más falló, sobre todo en la verdad, fue él” Joanna Vega-Biestro

Fabiola Martínez y Joanna Vega-Biestro protagonizan ‘desencuentro’ por infidelidad de Alex Montiel / IG: @vegabiestro / @bellafaby

Finalmente, Fabiola Martínez reveló que su relación con ‘el Escorpión dorado’ no terminó luego de que él salió a hablar con Dana Arizu a decir que tenían una relación abierta, si no que hubo una situación mucho más complicada que, al exponerla, sí lastimaría a su esposa.

Por su parte, Alex Montiel no ha dado más declaraciones públicas, aunque aseguró a Kadri paparazzi que él y su esposa están muy bien juntos.

Así fue el momento: