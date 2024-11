Joanna Vega Biestro revela contacto con el más allá, recibe impactante mensaje

Joanna Vega Biestro relató en el programa matutino “Sale el sol” cómo una noche recibió lo que considera un mensaje del más allá, proveniente de un ser querido de su mejor amiga.

En medio de una conversación con Felipe Arrellano, un investigador de fenómenos paranormales, Joanna narró la experiencia y dejó ver la incertidumbre que aún mantiene sobre si lo que vivió fue un sueño o una manifestación real. Su relato conmovió tanto al público como a los demás conductores del programa.

Durante la transmisión, Vega Biestro explicó que, una noche, mientras descansaba, sintió la presencia de alguien en su habitación.

“Yo no sé si estaba soñando o realmente me pasó. Estaba yo acostada y justo en donde estaba la luz del techo, se me aparece una persona y me dice ‘dile que estoy bien’”, contó. Intrigada y un poco desconcertada, Joanna decidió compartir esta experiencia con su amiga, quien reaccionó de manera emotiva al reconocer la descripción de la persona que se le apareció.

Joanna Vega-Biestro revela que tuvo una experiencia paranormal

Joanna, con detalles precisos, describió cómo al contarle a su amiga sobre la persona que había visto, esta rompió en llanto y le pidió que describiera al sujeto con más detalle.

“Ella se pone a llorar y me dice ‘¿cómo era?’ y yo así, así, y me dice ‘es mi primo, él se s.u¡.c¡dó’”, recordó la conductora.

Para su amiga, este momento fue significativo, ya que su madre también había tenido una experiencia similar y había pedido un mensaje de paz para él. La revelación de Joanna sirvió como una especie de consuelo para la familia de su amiga, quien interpretó el suceso como una señal de que su primo había encontrado la paz.

Joanna Vega Biestro y su contacto paranormal: La opinión de un experto

Felipe Arrellano, quien ha dedicado años a investigar lo paranormal, escuchó atentamente el relato de Joanna y ofreció una explicación desde su perspectiva profesional.

Según Arrellano, no se trata de un fenómeno aislado y asegura que en numerosas ocasiones, entidades trascendidas buscan comunicarse a través de personas sensibles.

“Sí pasó; hay personas que son sensibles, muchas veces estas entidades, las personas trascendidas, tratan de buscar a personas que puedan escucharlos, ya sea en sueños o en la vida real”, afirmó el investigador. La respuesta de Felipe reforzó la idea de que Joanna pudo haber sido un canal para transmitir el mensaje de paz que tanto buscaba su amiga.

Para Joanna, la experiencia aún no está completamente clara; continúa debatiendo si lo vivido fue un sueño o algo que trascendió la realidad. Explicó que el suceso ocurrió en ese estado entre dormida y despierta, donde a veces las líneas entre los mundos parecen difuminarse. Sin embargo, tanto para su amiga como para quienes escucharon su relato, la experiencia ha dejado huella.

“No sé realmente si lo vi o si fue lo que ella necesitaba escuchar, pero le sirvió”, concluyó Vega Biestro, quien no pudo ocultar el impacto de lo ocurrido.

Con esta experiencia, Joanna Vega Biestro se suma a la lista de personas que han tenido encuentros inexplicables, dejando la puerta abierta al misterio que rodea el más allá y recordando que, para muchos, los seres queridos pueden seguir presentes, de alguna forma, incluso después de haber partido.

