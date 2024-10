Mamá de Gala Montes y Joanna Vega-Biestro protagonizan discusión en pleno programa en vivo

El pasado 24 de octubre, Crista Montes, mamá de Gala, subió un video arremetiendo Joanna Vega-Biestro, conductora de ‘Sale el sol’, por haberse “burlado” del distanciamiento que tiene con la actriz y su hermana, Beba.

Todo esto debido a que Joanna criticó a la madre de la actriz por dar a entender que sus actitudes solo provocaba más discordia con su familia: “Qué buen intento de reconciliación”, dijo Joanna de forma irónica.

En sus declaraciones, Crista expresó sentirse “agredida” por la también periodista y hasta señaló que ella también podría tener problemas con su hija en el futuro.

“Me parece muy desagradable que una mujer esté atacando a otra. Lo hace de modo sarcástico. Me parece muy desagradable la forma en la que se gana la vida. Ojalá, Joanna, algún día no te pase esto con tu hija y, el día que te pase, te acuerdas de mí”, manifestó Crista.

Crista Montes y Joanna Vega-Biesto se enfrentan en plena transmisión de ‘Sale el sol’

A raíz de esta situación, Crista Montes pidió tener un enlace via zoom para un “derecho de réplica”. Al iniciar la plática, la señora se fue directamente en contra de Joanna y la cuestionó por los comentarios sobre su situación familiar.

“Quiero hacer una queja pública directamente por eso. Lo hiciste tú, de forma sarcástica. Estabas dando una nota de Gala, no sé qué viene a colación el hecho de que hayas dicho que quiero hacer una reconciliación con Gala. No sé a qué viene ese comentario de forma sarcástica. Espero que no te pase con tu hija. Lo estoy diciendo a nivel sociedad. Tu comentario me dolió” Joanna Vega-Biestro

En respuesta, la conductora explicó que su comentario se derivó de ciertas declaraciones en las que responsabiliza a Beba de “impedir la reconciliación con Gala” y asegura que “solo están tirando su dinero a la basura” con las terapias psicológicas.

Joanna Vega-Biestro cree que Crista Montes ha sido “agresiva”

Si bien Crista se defendió, Joanna aseguró que sus palabras habían sido “violentas”, principalmente cuando está distanciada de sus hijas y no sabe si sus terapias realmente las ha ayudado o no.

“No se me hace un buen intento (de reconciliación) y lo sostengo. Cuando una madre ataca a su hija públicamente, creo que no es el camino. Yo lo que dije ‘su mamá está buscando reconciliarse, pero diciendo que su hija hace el ridículo. Ah, no, qué buen intento de reconciliación’. Desde mi punto de vista, atacar (no está bien). Eso es lo que yo opino. Usted hizo públicos sus problemas familiares”, explicó.

En medio de su guerra de dimes y diretes, la conductora dio por terminada la discusión afirmando que hará todo lo posible para que no existan un distanciamiento con su hija: “Quédese muy tranquila. Eso no va a pasar. Estoy muy ocupada en que mi hija tenga una infancia tranquila. No voy a vivir de ella. No se preocupe. Muchas gracias”.

Joanna Vega-Biestro sorprendida / YouTube: Imagen Televisión

Crista Montes reacciona a su capítulo de “La rosa de Guadalupe”

Al ver que la pelea podría subir de nivel, pues Crista quería continuar alegando, Ana María Alvarado cambió de tema y le preguntó a la mamá de Gala sobre el capítulo que ‘la Rosa de Guadalupe’ lanzó sobre sus problemas familiares.

“Ni lo he visto porque no se parece. Me han comentado varias cosas, pero no se parece a mi historia”, dijo.

Para finalizar, reiteró que aún no hay reconciliación familiar, pero mantiene la esperanza de que, en algún punto, puedan arreglar sus diferencias.

