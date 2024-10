Agustín aclara que no es mantenido por Nicola y Wendy, no paga la renta, pero si despensa y otros gastos

En medio de las controversias surgidas en torno a La casa de los famosos México, Agustín Fernández ha decidido romper el silencio respecto a las acusaciones que lo etiquetan como “mantenido” y lo señalan de aprovecharse de sus compañeros de habitación, Wendy y Nicola. El argentino ha salido al paso de estas críticas, explicando la dinámica financiera que sostiene su convivencia con sus actuales roomies.

Agustín revela acuerdo con Nicola sobre compartir gastos

Recientemente, Wendy hizo declaraciones a la prensa en las que mencionó que Agustín no pagaba renta en el departamento que comparten. Esta afirmación generó un torrente de críticas hacia Fernández en redes sociales, donde muchos lo acusan de no aportar económicamente al hogar. A raíz de esto, Agustín decidió aclarar la situación y pedir a la gente que no opine sin conocer el contexto.

Durante una transmisión en vivo, Agustín explicó que su situación actual se basa en un acuerdo previo con Nicola. Según relató, el peruano le propuso que, en lugar de pagar la renta del departamento, se encargara de los gastos del supermercado y otros costos relacionados con el hogar, debido a que Nicola ya había adelantado pagos de renta.

“Él pagó todo un año de renta, mi parte eran 10 mil pesos, él me dice no te preocupes, ya pagué todo, pero yo pago todos los gastos, todos los supers de la casa, todo lo pago”, detalló. Agustín Fernández

Agustín se defiende y asegura que el paga la despensa y otros gastos

Agustín enfatizó que, aunque no paga la renta, su contribución económica al hogar es significativa. Aseguró que en varias ocasiones ha desembolsado más de 10 mil pesos solo en despensa y otros gastos. “Imagínense los gastos de la casa a veces superan los 10 mil pesos”, comentó Fernández, sugiriendo que su aportación es relevante y necesaria para la convivencia.

El exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ también invitó a la gente a preguntarle a Nicola sobre la situación.

“Pregúntenle a Nicola si viviendo conmigo alguna vez ha hecho algún supermercado o cocinó algo. Nos dividimos las cosas. Él pagó la renta, pero yo todos los otros gastos”, afirmó, subrayando que la dinámica de gastos ha sido consensuada entre ellos.

Nicola Porcella y Agustín Fernández / FB: Nicola Porcella y Agustín Fernández

Agustín aclara que no es mantenido ni por Wendy ni por Nicola

A medida que avanzó en su explicación, Agustín dejó claro que ha sentido que a veces sería más conveniente para él pagar la renta en lugar de encargarse de los demás gastos del hogar. “En vez de pagar 10 mil pesos de renta, he pagado hasta 15 o 20 mil pesos en todos los otros gastos. Es más, se lo he dicho, estoy perdiendo, prefiero pagar la renta”, confesó, destacando la carga que implica su contribución.

Fernández no tuvo reparos en asegurar que su vida es pública y que no tiene nada que ocultar al respecto.

“Porque mucha gente habla sin saber, pero está bueno que sepan. Nosotros acá explicamos todo. Está bien porque mi vida es pública. No tengo pena de hablar de nada. Se dividieron los gastos y yo les cuento la verdad como es”, concluyó Agustín.

