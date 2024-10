Juan Soler era un hombre del que nunca imaginó enamorarse pues la hace romper sus propias reglas

La pareja conformada por Juan Soler y Paulina Mercado se ha convertido en un referente del amor y la complicidad en el mundo del espectáculo. Cada aparición pública de esta pareja es una oportunidad para reafirmar que el amor verdadero existe y puede florecer en cualquier momento y circunstancia.

Recientemente, Paulina Mercado compartió con sus seguidores la noticia de que había superado una cirugía para extirpar un tumor que, afortunadamente, resultó ser benigno. Durante su proceso de recuperación, la presentadora ha contado con el apoyo incondicional de Juan Soler, quien se ha mostrado como un compañero atento y amoroso.

Y no necesariamente la pareja da noticias alarmantes para poder ver el amor que se tienen, pues a toda entrevista que van sueltan declaraciones de amor que lo único que reflejan es que ¡están mas enamorados que nunca!

Paulina Mercado y Juan Soler juntos en foto / Facebook: Juan Soler

Juan Soler y Paulina Mercado hablan de sus contrastes en la relación

En una reciente entrevista, en el podcast, El Rincón de los errores, la pareja le compartió a Marimar Vega y a Efrén Martínez los secretos de su sólida relación. La pareja reveló que, como cualquier otra, han enfrentado sus propios desafíos, pero que la comunicación abierta y honesta ha sido clave para superar obstáculos.

“Muchas veces traemos nuestro pasado o lo que nos dolió a nuestra relación y reaccionamos, tú conmigo y yo contigo”, reconoció Paulina. Juan, por su parte, coincidió con su pareja y reconoció que algunas de sus discusiones se han originado en heridas del pasado: “Dos de nuestras discusiones han sido por cosas heredadas, que yo traigo”.

Paulina destacó que la madurez que ambos han adquirido con los años ha sido clave para el éxito de su relación. “Ya sabíamos qué queríamos y qué no queríamos”, afirmó. Por su parte, Juan Soler hizo una tierna declaración de amor a su pareja, asegurando que ella es la persona con la que desea compartir el resto de su vida. “Representa la persona con la que yo me veo por siempre y es lo que más quiero cuidar en este mundo”, expresó el actor argentino.

La pareja también habló sobre la importancia de trabajar en uno mismo para construir una relación sana y duradera. Juan reconoció que, a pesar de ser un hombre seguro de sí mismo, le cuesta abrirse emocionalmente. “Estoy tan acostumbrado a esconder mis emociones que, a veces, me cuesta encontrar lo que me está lastimando y tengo un umbral del dolor muy alto”, explicó. Paulina, por su parte, ha sido un apoyo fundamental para él en este proceso, ayudándole a conectar con sus emociones más profundas.

Paulina Mercado asegura que Juan Soler era un hombre del que nunca imaginó enamorarse

En estos dos años de relación, Paulina Mercado y Juan Soler han recorrido un camino de transformación juntos. Los desafíos que han enfrentado han sido los catalizadores de un crecimiento personal inmenso. Sin embargo, Paulina confesó que el conductor argentino, ha sido el hombre menos esperado en su vida, pero también el que más le ha enseñado.

“Todo lo que dije que no iba a hacer en la vida, vino Juan a decirme: ‘A ver, no que no’. Había dicho que jamás estaría con un extranjero, que jamás estaría con un actor y, aparte, guapo, jamás trabajaría con mi novio, jamás viviría con mi novio, todos los nos, los he vivido”, finalizó Paulina.

