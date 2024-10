Paulina Mercado va a terapia para recuperar la voz después que le quitaron un tumor en la garganta

Paulina Mercado, conductora del programa matutino “Sale el sol”, ha utilizado sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores sobre su estado de salud, tras someterse a una delicada cirugía. El 30 de septiembre, la presentadora reveló que había sido diagnosticada con cáncer en la garganta y que se sometió a una operación para retirar el tumor.

Días después de la cirugía, Mercado compartió en su cuenta de Instagram un mensaje esperanzador sobre su estado de salud: “Yo les quiero contar que estoy increíble, que estoy superbien. Súper agradecida con Dios. La operación fue todo un éxito, me fue increíble. El tumor estaba algo grandecito y lo quitaron todo, estaba encapsulado, ya no tengo nada en el cuerpo, nada”.

Según explicó, el tumor había sido removido en su totalidad y no hubo complicaciones posteriores, lo que le permitió confirmar que estaba libre de cáncer.

“Afortunadamente, no pasó a la tiroides, no pasó a la tráquea, no pasó a los ganglios, fue súper a tiempo. Mi cuerpo funciona increíble. Ya no tengo nada, estoy totalmente limpia, es un regalo por vivir y compartírselos. Tienen Paulina para mucho rato, estoy clean, clean, totalmente limpia”, dijo la conductora en un video que compartió con sus seguidores.

Laura Palmer / Cortesía de la conductora

Juan Soler habla sobre la salud de Paulina Mercado tras su cirugía

En una reciente charla con los medios, el actor Juan Soler compartió detalles sobre el estado de salud de su pareja, Paulina Mercado, quien se sometió a una cirugía. Soler admitió que las últimas semanas han sido complicadas, ya que, además del diagnóstico de su novia, tenía compromisos laborales que atender. Sin embargo, hizo lo posible por acompañarla en todo momento.

“Estuve con ella 24/7. Cancelé todos mis compromisos para estar a su lado”, comentó Soler, quien explicó que la situación que vivía Paulina era mucho más difícil que cualquier otra presión que él pudiera enfrentar.

El actor también informó que la biopsia confirmó que el tumor de Paulina era benigno y que la operación fue exitosa. No obstante, Paulina seguirá bajo observación médica y deberá someterse a revisiones regulares. Próximamente, visitarán al médico para obtener más detalles sobre el tratamiento que deberá seguir.

“Le removieron una de las paratiroides, de las cuatro que tiene el cuerpo humano, donde se formó un tumor bastante grande”, añadió Soler, dejando claro que, a pesar de la intervención, el pronóstico es positivo.

Juan Soler y Paulina Mercado se enamoraron en Sale el Sol / Instagram: @juansolervalls

Paulina Mercado revela que está en un proceso de recuperación con terapia de voz

A pesar del éxito de la cirugía, Paulina Mercado también ha revelado que, como parte de su recuperación, ha tenido que someterse a terapia de voz. Tras la operación, es necesario fortalecer y recuperar su capacidad vocal, lo que la ha llevado a realizar una serie de ejercicios específicos para esta tarea.

“Te ponen este aparato y debes repetir muy bajito ciertas palabras, por ejemplo ‘mmmmmooooom’. Voy increíble”, explicó Paulina, quien también compartió una imagen en la que se puede ver su cuello aún con moretones producto de la terapia.

IG

La conductora añadió que está completamente comprometida con su recuperación y con lograr que su voz vuelva a la normalidad lo más pronto posible: “Tengo que hacer esta terapia para hablar mejor”.

Además de los ejercicios con dispositivos, Mercado reveló otra técnica que le ha sido indicada en su terapia de voz: soplar a través de un popote en un vaso con agua, un ejercicio diseñado para fortalecer su sistema respiratorio y mejorar la calidad de su voz: “No me imaginaba lo que se hace en una terapia de voz”, confesó.

IG

A través de sus historias de Instagram, la conductora reflexionó sobre la importancia de la disciplina para alcanzar sus metas de salud: “La disciplina es el puente entre las metas y el logro”.

A pesar de los retos, Mercado ha demostrado una actitud positiva y ha mantenido una perspectiva optimista sobre su proceso de sanación. En un tono más personal, admitió que le ha costado trabajo mantener la calma y la paciencia durante este periodo: “Soy de lo peor. He tenido que trabajar muchísimas cosas en este proceso y una de las cosas que tengo que trabajar es estarme quieta, estar en paz y escuchar a mi voz interna para ver qué me está diciendo, pero me está costando mucho trabajo, también esta necesidad de querer (estar) al 100%, pero prometo estar muy calladita”.

Paulina Mercado ha dejado claro que, a pesar de las dificultades, su proceso de recuperación avanza con éxito y mantiene la esperanza de recuperar su voz por completo. Con su habitual energía positiva, la conductora sigue compartiendo detalles de su proceso, mostrando su fortaleza en medio de la adversidad y celebrando el milagro de estar libre de cáncer.

