Juan Soler revela más sobre la salud de Paulina Mercado tras cirugía, ¿cómo se encuentra la presentadora?

El lunes 30 de septiembre, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Paulina Mercado, colega en ’Sale el sol’, tendría que someterse a una cirugía luego de haber sido diagnosticada con cáncer en la garganta.

Tras la noticia, la conductora reapareció en redes sociales y compartió que la operación había sido todo un éxito. Explicó que pudieron extraer completo el tumor que tenia en la garganta y confirmó que ya estaba libre de cáncer.

Paulina Mercado “La operación fue todo un éxito, me fue increíble. El tumor estaba algo grandecito y lo quitaron todo, estaba encapsulado, ya no tengo nada en el cuerpo, nada”.

Durante una reciente entrevista para el matutino de Imagen Televisión, señaló que se estaba recuperando favorablemente, por lo que muy pronto podría regresar a trabajar.

“Me siento muy bien, pensé que iba a ser como más rápida la recuperación, no es nada grave, parte del show, ni modo, ya hablo mucho mejor, ya no me duele cuando hablo, quizá tenga que tomar una terapia para la voz”, indicó.

Juan Soler habla sobre la salud de Paulina Mercado

En un reciente encuentro con la prensa, Juan Soler, pareja de Paulina Mercado, admitió que han sido “semanas tremendas”, pues, a la par del diagnostico de su novia, también tenía algunos proyectos laborales que requerían su atención. No obstante, pese a todo siempre trató de estar el mayor tiempo posible con ella.

“Eran presiones diferentes. Nunca como la presión que vivió Paulina porque es ella la que tiene el tumor. Ahí me tuvo, 24/7 con ella. Haciendo lo que se tenía que hacer. Yo cancelé todo para estar a lado de ella”, indicó.

El famoso actor de novelas contó que la biopsia reveló que el tumor de Paulina era benigno, reiterando que la operación para retirarlo salió bien.

“Ya pasaron el resultado de la biopsia. El tumor fue benigno, afortunadamente. La operación fue impecable. Paulina está completamente limpia. Muy agradecida con esta bendición disfrazada de tragedia, como ella lo dice”. Juan Soler

Juan Soler revela que Paulina Mercado seguirá bajo en revisión médica

El también presentador señaló que Paulina deberá estar bajo vigilancia médica y realizarse exámenes de rutina. De igual forma, adelantó que muy pronto verían al médico, quien les dará más información sobre el tratamiento que Paulina deberá llevar a partir de ahora.

“Hay que ver con este diagnostico, de que el tumor fue benigno, a ver cuál es el tratamiento real. A ella le quitaron una de las paratiroides, son cuatro (las que tiene el ser humano), que regulan ciertos funcionamientos. Se le quitó una, es donde se hizo el tumor, un tumor bastante grande”, apuntó.

Para finalizar, expresó lo orgulloso que se siente de Paulina y la fortaleza que muestra ante este tipo de adversidades. Igualmente, mencionó que siempre estará a su lado para apoyarla: “Paulina ya se fregó porque me va a tener, no sé si hasta el último día de su vida, pero de la mía, seguro”, concluyó.

