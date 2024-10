LCDLFMX: A Gala Montes le dan el premio a “la más glotona” y en redes explotan contra la producción

El pasado domingo 6 de octubre, se llevó a cabo una gala especial de ‘La casa de los famosos México’. En este evento, estuvieron todos los exparticipantes del show, con excepción de Adrián Marcelo, y recibieron premios especiales por su estadía en el show.

En el caso de Gala Montes, tercera finalista del programa, recibió el reconocimiento a “la más glotona”. De acuerdo con Galilea Montijo, conductora del show, este premio se le da a la persona que sabe disfrutar de la comida, aún en los momentos malos.

Al recibir su premio, la protagonista de ‘Vivir de amor’ se mostró muy contenta y hasta presumió su “trofeo” frente a las cámaras.

Gala Montes “Lo logré, mamá. Soy la más glotona de ‘La casa de los famosos México’. La comida es para disfrutarse, para amarse. Es una bendición tener un plato de comida en la mesa. Hay que saborearla siempre”.

Checa: La academia 2024: ¡Este es el ganador!

Fans explotan contra la producción de ‘LCDLFMX’

Aunque, aparentemente, Gala Montes estaba sumamente contenta por su reconocimiento, muchos fanáticos se molestaron por la “falta de sensibilidad de la producción”, pues hicieron hincapié en que, en su momento, la actriz admitió haber tenido problemas alimenticios.

Según los detractores, la también cantante tiene otros “talentos” que la producción del programa pudo “tomar en cuenta” al momento de escoger cuál sería su reconocimiento. Pese a todo, hubo algunos usuarios que aprovecharon para hacer críticas de su físico.

“Para mí que querían dejar mal a Gala, pero ella como siempre supo cómo responder bien”, “La producción hace la g@tada de darle el premio como la más glotona teniendo mil talentos más”, “Tú disfruta la vida eres hermosa espectacular”, “¿Cuáles mil talentos?”, señalaron algunos usuarios para redes sociales.

Hasta el momento, Gala Montes no ha emitido comentarios sobre esta polémica. No obstante, reposteó la publicación de un fan que afirmaba que la producción del show no la supo “valorar”.

Post de Gala Montes / IG: @galamontes

No te pierdas: ¿Regresó Adrián Marcelo? Así fue el reencuentro de La casa de los famosos México

Así fue como Gala Montes confesó que había tenido un problema alimenticio

Durante su estancia en ‘LCDLFMX’, Gala Montes reveló que, a raíz de haber recibido malos comentarios sobre su cuerpo en una telenovela, comenzó a tener problemas con la comida y el ejercicio. En palabras de la actriz, hacía ejercicio en exceso y, en ocasiones, tenía “atracones”.

“Les cuento que son las actitudes compensatorias. Como mujeres nos pasa mucho y es muy fácil caer. Es que un día te atracas y comes todo lo que quisieras porque llevas una semana de restricciones, de dietas. Y las actitudes compensatorias es comer menos al otro día, hacer más ejercicio. Y eso a lo único que te lleva es a tener una mala relación con tu cuerpo” Gala Montes

De acuerdo con su relato, con la ayuda de un terapeuta, logró salir adelante y le recomendó a quienes estuvieran pasando por una situación similar que buscaran asesoría profesional.

Mira: Shakira invita a Kenia Os a una fiesta durante transmisión en vivo ¿Habrá colaboración en puerta?