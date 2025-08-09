Jessie J, tras operación por cáncer de mama, volverá al quirófano por complicaciones, ¿el cáncer regresó?

Apenas siete semanas después de someterse a una cirugía contra el cáncer de mama, Jessie J vuelve a enfrentar un momento crítico en su salud. La intérprete de “Bang bang” y “Price tag” fue hospitalizada de emergencia en Londres luego de presentar problemas respiratorios y dolor torácico, encendiendo las alarmas entre sus fans y su equipo médico. Lo que parecía ser una recaída menor terminó revelando una complicación más seria que ahora la obligará a entrar nuevamente al quirófano antes de que termine el año.

La cantante británica anunció que fue diagnósticada con cáncer de mama. / Instagram: @jesisiej

¿Qué complicaciones enfrentó Jessie J tras su primera cirugía por cáncer de mama?

A principios de junio, Jessie J reveló públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, pocos meses después de convertirse en madre. La cantante explicó que se sometería a una mastectomía para frenar el avance de la enfermedad.

La operación se realizó a finales de junio y, en un inicio, fue considerada un éxito. “Los resultados dicen que el cáncer no se ha propagado. Las lágrimas de felicidad son reales”, compartió la propia Jessie en redes sociales, mostrando alivio. Sin embargo, su recuperación pronto se complicó.

Hace unos días, la artista fue ingresada de emergencia en un hospital londinense por presentar dolor torácico, dificultad para respirar y acumulación de líquido en los pulmones. Los médicos inicialmente sospecharon de una posible embolia pulmonar, pero las pruebas descartaron la presencia de coágulos sanguíneos. Jessie misma confirmó: “¡No es un coágulo de sangre, gracias a Dios!”.

Aunque la cantante fue estabilizada en el hospital, solicitó el alta voluntaria el mismo día para continuar su recuperación desde casa, bajo estricta supervisión médica. Jessie J fue honesta con sus seguidores al advertir que el proceso no sería rápido: “Esta no es una recuperación rápida. Y no debería serlo”.

Jessie J cáncer / Redes sociales y canva

¿Por qué Jessie J tendrá que volver al otra vez al quirófano?

Pese a que había planeado dedicar los próximos meses a su recuperación y a su música, Jessie J anunció en Instagram que deberá someterse a una segunda cirugía antes de que finalice el 2025. No dio detalles específicos sobre el procedimiento, pero aseguró que su prioridad es sanar para regresar a los escenarios cuando su cuerpo esté listo. Algunos seguidores en redes se preguntaron si el cáncer había regresado, pero la cantante no lo reveló.

“La vida cambia, o entramos en pánico y nos enojamos porque no es lo que iba a ser o nos ADAPTAMOS. Simplemente estoy fluyendo con la vida y dando lo mejor que puedo”, escribió la artista, dejando ver su determinación para enfrentar esta nueva etapa.

Su mensaje llegó cargado de honestidad, pues confesó que no esperará a que todo sea perfecto para volver a hacer música: “En lugar de detenerme, desaparecer y esperar a que el momento sea perfecto para lanzar música de nuevo…”.

En la descripción del video, Jessie J bromeó con sus fans, como suele hacerlo. Pero entre risas, dejó ver que solo con humor puede atravesar momentos tan duros. A pesar de su estilo bromista, pidió empatía y confesó que lo que más necesita ahora es un abrazo sincero de sus seguidores.

Jessie J “No (más) secretos. ¿Y es demasiado pronto para hacer un remix llamado Living my breast life? Bromas aparte (ya saben que es una de las formas en las que atravieso momentos difíciles), estos últimos dos meses han sido tan intensos... Tener esto junto a él en el banquillo me ha dado una perspectiva increíble. PERO... Tu chica necesita un abrazo. Tampoco tengo tetas enormes. ¿O sí soy yo? No, no... Debo dejar de bromear.”

¿Quién es Jessie J y cómo enfrenta su diagnóstico de cáncer de mama?

Nominada al Grammy y reconocida por su versatilidad vocal, Jessie J ha construido una sólida carrera con temas como “Domino” y “Bang Bang” junto a Nicki Minaj y Ariana Grande. En 2025 había retomado su actividad musical con sencillos como “Living My Best Life” y “No Secrets”, y planeaba lanzar un nuevo álbum a finales de año.

Más allá de su faceta artística, Jessie es madre de un niño nacido en 2023, a quien describe como su mayor fuente de fuerza. Desde que anunció su diagnóstico, ha sido transparente sobre el impacto emocional del cáncer, hablando de ataques de pánico, días de miedo y lágrimas. También ha descrito la cirugía como “el momento más difícil físicamente”.