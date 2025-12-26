Dorismar rompe el silencio tras reconstrucción que casi le cuesta la nariz: así reapareció tras nueva cirugía

Antes de hablar de médicos, demandas y reconstrucciones complejas, lo cierto es que Dorismar vivió uno de los episodios más duros de su vida personal y profesional. Durante meses, la conductora y modelo enfrentó en silencio las consecuencias de una cirugía estética que no solo alteró su rostro, sino que afectó su salud emocional, su autoestima y su trabajo. Hoy, tras una larga lucha, la historia da un giro inesperado.

Dorismar se somete a cirugías estéticas, antes y después del procedimiento / TVNotas

¿Qué le pasó realmente a Dorismar y por qué casi pierde la nariz?

La pesadilla de Dorismar comenzó en 2023, cuando decidió realizarse lo que parecía un procedimiento sencillo: un retoque estético en la nariz. En TVNotas te dimos a conocer que el resultado fue completamente opuesto a lo prometido.

“Todo salió mal. No la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”, relató una fuente cercana a la presentadora.

Lejos de encontrar una solución inmediata, Dorismar confió nuevamente en el mismo especialista para corregir el daño. Sin embargo, el intento de arreglo terminó empeorando la situación. Según se reveló, el médico minimizó lo ocurrido y la convenció de someterse a una segunda cirugía, en la que “le limó el tabique”, dejándolo “exageradamente pequeño y curvo”.

Para tratar de corregir ese error, se le habría colocado un implante artificial de relleno, procedimiento que, según el testimonio, no fue autorizado por Dorismar y terminó agravando aún más el problema estético y funcional de su nariz.

¿Cómo una tercera cirugía empeoró el daño físico y emocional de Dorismar?

Con la esperanza de una solución definitiva, en 2024 Dorismar se sometió a una tercera intervención quirúrgica, pero el resultado fue devastador. Lejos de mejorar, el daño fue mayor y las secuelas se volvieron evidentes.

“La desfiguró. Casi no podía respirar por sus vías nasales, prácticamente se la mutilaron. Le dejaron una nariz nada funcional” Fuente de TVNotas

Las consecuencias no fueron solo físicas. Dorismar enfrentó un fuerte impacto psicológico que la llevó a perder seguridad, confianza y oportunidades laborales.

“Dorismar quedó mal psicológicamente y perdió su autoestima. Fue a terapia, ya que se quedó sin poder trabajar” Fuente de TVNotas

Ante este escenario, la conductora decidió iniciar acciones legales al considerar que fue víctima de una presunta mala práctica médica, señalando como responsable al doctor José Achar.

Dorismar fue sometida a una cirugía reconstructiva en Colombia. Su cirujano explica el estado previo y las técnicas utilizadas. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la reconstrucción de la nariz de Dorismar en Colombia?

Cuando todo parecía perdido, Dorismar tomó una decisión clave: viajar a Colombia en busca de una solución real. Fue ahí donde el otorrinolaringólogo y especialista en cirugía facial Froilán Páez aceptó su caso, considerado uno de alta complejidad.

El propio especialista explicó que recibió a una paciente con un historial médico severo, marcado por cuatro cirugías previas y múltiples complicaciones. Entre ellas, necrosis en la piel del dorso nasal, rechazo de una prótesis que derivó en infección, migración errática de injertos de cartílago y un grave compromiso funcional que afectaba su respiración.

Para lograr la reconstrucción, se utilizaron técnicas avanzadas, como injertos para levantar y ensanchar el puente nasal, reconstrucción de la espina nasal, la columela y la válvula externa. El médico fue claro al explicar la complejidad emocional de estos procedimientos.

Otorrinolaringólogo y especialista en cirugía facial Froilán Páez “Este tipo de retos quirúrgicos los enfrentamos a diario, son complejos no solo por la técnica quirúrgica sino por el compromiso emocional de nuestros pacientes quienes necesitarán un ajuste exhaustivo de expectativas y una o varias cirugías reconstructivas para buscar reparar en el mejor porcentaje posible todos los antecedentes”.

El objetivo principal no solo fue mejorar la estética, sino devolverle funcionalidad, salud y seguridad a Dorismar.

El doctor Froilán Paez detalla el procedimiento quirúrgico que se aplicó a Dorismar tras presentar múltiples complicaciones. / Foto: Redes sociales

¿Qué mensaje envió Dorismar tras reaparecer con la nariz reconstruida?

Luego de que el pasado 16 de diciembre circularan imágenes impactantes de su nariz dañada, Dorismar reapareció en redes sociales mostrando un avance alentador en su recuperación.

Este 26 de diciembre, la conductora utilizó su cuenta oficial de Instagram para hablar directamente con sus más de 1.3 millones de seguidores, confirmando que lleva 10 días desde la reconstrucción y que su estado actual es mucho mejor al que tenía antes.

Dorismar “Hola a todos, quiero compartir este momento con ustedes para agradecerles que hayan estado en todo este proceso de recuperación pendientes de mi”, indicó en un primer momento. Espero que hayan pasado una muy hermosa Navidad. Hoy se cumplen 10 días de mi postoperatorio. Me encuentro muy bien, feliz y muy recuperada”.

Finalmente, la famosa contó que mañana será la última revisión con el especialista y que después de esa visita informará detalles relacionados a su cirugía estética.

“Mañana tengo mi último control y ya les estaré contando. Les mando muchos besos. Gracias por estar ahí siempre”, escribió Dorismar, enviando un mensaje de esperanza y agradecimiento.