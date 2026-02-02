Manu NNA se muestra ¿'"desmejorado”? Explica la razón de su radical cambio físico ¿Problemas de salud?

El influencer Manu Nna sorprendió al público con su aparición reciente, en la que se hizo visible un cambio físico tras bajar de peso. La imagen del creador de contenido llamó la atención en redes sociales y entre sus seguidores, ¿todo se debe a salud o belleza? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Michelle Vieth sorprende con cambio de look impactante ¡nuevo año, nueva imagen!

¿Problemas de salud? Manu NNA explica la razón de su pérdida de peso. / Foto: Redes sociales

¿Por que Manu Nna adelgazó?

Manu Nna explicó que la pérdida de peso que ha mostrado recientemente está relacionada con un proceso de salud que comenzó el año pasado. El creador de contenido compartió que fue sometido a una cirugía en la que le retiraron la vesícula, luego de presentar problemas e inflamación, lo que marcó un cambio en su rutina diaria y en la forma en la que comenzó a cuidar su cuerpo.

“A mí me quitaron la vesícula, me enfermé el año pasado, me la quitaron, tenía problemas de la vesícula, se me inflamó y me la quitaron. A partir de ahí, tuve proceso de dieta, cambiar el hábito, voy diario al ejercicio, como de distinta manera y es lo que me ha llevado a donde estoy ahorita”, explicó Manu Nna al hablar del origen de su transformación física durante una entrevista con Edén Dorantes.

Además de referirse a su estado de salud, Manu Nna aprovechó el espacio para hablar sobre la importancia de la salud mental. “Vayan a terapia, es bien importante que vayan, resuelvan cosas y la pasen de mejor manera”, comentó el creador de contenido.

No te pierdas: Gomita en su renovación se quita las extensiónes y estrena nuevo look: “Mi nuevo corte todo que ver”

Manu NNA explicó por qué bajó de peso y habló sobre los problemas de salud que enfrentó. / Foto: Redes sociales

¿Qué es la hinchazón de la vesícula que sufrió Manu Nna?

La hinchazón de la vesícula, conocida médicamente como colecistitis, es una afección que implica la inflamación de la vesícula biliar. De acuerdo con Mayo Clinic, la vesícula biliar es un órgano pequeño con forma de pera que se localiza en el lado derecho del abdomen, debajo del hígado, y cuya función es almacenar un líquido llamado bilis, el cual ayuda a la digestión de los alimentos.

La vesícula biliar libera la bilis hacia el intestino delgado como parte del proceso digestivo. Cuando este órgano se inflama, puede provocar diversas manifestaciones físicas que suelen llevar a las personas a buscar atención médica para identificar el origen del malestar y recibir un diagnóstico adecuado. Entre los síntomas se encuentran:



Dolor intenso en la parte superior derecha o central del abdomen

Dolor que se disemina hacia el hombro derecho o la espalda

Sensibilidad en el abdomen al tacto

Náuseas

Vómitos.

No te pierdas: Violinista de Nodal impacta al mostrarse como modelo ¡en traje de baño! ¿Tiembla Ángela Aguilar?

¡Rompe el silencio! Manu NNA habla de su salud tras bajar de peso. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Manu Nna?

Manu Nna es el nombre artístico de Cristopher Manuel Nava, influencer que nació el 15 de junio de 1991 en la Ciudad de México. Es hermano de la actriz Michelle Rodríguez y ha desarrollado una carrera dentro del entretenimiento que abarca la comedia, la actuación y la televisión, con presencia en distintos formatos y plataformas.

Dentro de la comedia, Manu Nna cuenta con un programa especial titulado Simplemente Manu Nna, disponible en Netflix, en el que presenta su trabajo como comediante. En el ámbito de los realities, obtuvo el primer lugar en Bake Off: Celebrity México en 2021, transmitido por HBO Max, y posteriormente ganó MasterChef Celebrity México en 2022, lo que amplió su proyección ante el público.

Además de la comedia, Manu Nna ha participado como actor en series, cine y teatro, formando parte de diversos proyectos dentro de la industria audiovisual. Su trayectoria incluye colaboraciones en producciones televisivas y escénicas, consolidando su presencia en diferentes áreas del entretenimiento.

No te pierdas: Natalia Téllez reaparece con impactante cambio de look: presume melena y su icónico cabello pelirrojo