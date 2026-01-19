Natalia Téllez reaparece con impactante cambio de look: presume melena y su icónico cabello pelirrojo

Durante los primeros días de 2026, la conductora Natalia Téllez volvió a colocarse en el radar de las tendencias de belleza tras compartir su más reciente cambio de imagen. La actriz y conductora mexicana sorprendió al mostrar una melena con la que retoma uno de los estilos capilares que ha ganado fuerza entre celebridades y figuras del espectáculo.

Natalia Téllez y Antonio Zabala anuncian su separacion en Navidad / IG: @natalia_tellez

¿Cómo es el nuevo look de Natalia Téllez?

El nuevo look de Natalia Téllez se dio a conocer mediante un video publicado en redes sociales, donde se aprecia a la actriz luciendo una melena notablemente más larga, que alcanza la altura de la cintura. Para lograr este resultado, recurrió a extensiones de cabello aplicadas con técnicas fijas por el especialista Valentín Urquiza, conocido por trabajar con diversas figuras de la farándula mexicana.

De acuerdo con información del sitio web del experto en extensiones, el procedimiento se compone de cuatro etapas clave. La primera es la valoración del cabello, en la que se analiza la textura, el estado y el tono natural. Posteriormente se realiza la igualación del color, un paso fundamental para que las extensiones se integren de forma uniforme. La tercera fase es la aplicación de las extensiones y, finalmente, el corte y peinado que permiten dar forma al estilo final.

En el caso de Natalia Téllez, el resultado fue una melena XL que mantiene movimiento y volumen, sin perder coherencia con su imagen habitual. La actriz, quien también forma parte del elenco del programa Netas Divinas, optó por un largo aproximado de 60 centímetros, una de las medidas más representativas del llamado cabello maxilargo.

Natalia Téllez comparte en Instagram la llegada de un adorable gatito que se une a su familia, donde también están su hija Emilia y el perrito Güero. / Instagram: @natalia_tellez

¿Qué es el cabello XL o maxilargo como el de Natalia Téllez y por qué es tendencia?

El tipo de cabello de Natalia Téllez es cabello XL o maxilargo se caracteriza por su longitud extrema, que generalmente rebasa el pecho y puede llegar hasta la cintura o más abajo. De acuerdo con especialistas citados por Vogue México y Latinoamérica, este estilo se ha consolidado como una de las tendencias más visibles en belleza debido a su versatilidad y a las múltiples técnicas disponibles para lograrlo, como las extensiones fijas o removibles.

Este tipo de melena permite experimentar con distintos peinados, desde estilos sueltos hasta recogidos elaborados, y se ha convertido en una elección recurrente entre celebridades. En el ámbito del espectáculo mexicano, figuras como Bárbara de Regil, Eiza y Gala Montes también han apostado por el cabello maxilargo, algunas de ellas recurriendo al mismo especialista que atendió a Natalia Téllez.

El regreso del cabello XL responde también a una búsqueda de estilos llamativos y transformaciones visibles, especialmente al inicio de un nuevo año, cuando los cambios de imagen suelen cobrar mayor relevancia en redes sociales y medios de entretenimiento.

¿Quién es Valentín Urquiza, el estilista que hizo el cambio de look de Natalia Téllez?

Valentín Urquiza es un estilista mexicano especializado en la aplicación de extensiones de cabello, reconocido por trabajar con técnicas premium y cabello 100% natural. Forma parte de una familia con amplia trayectoria en este rubro, ya que es sobrino de Daniel Urquiza, conocido como “el Rey de las Extensiones”, de quien aprendió y con quien inició su formación profesional.

Tras colaborar en el negocio familiar, Valentín Urquiza ha buscado consolidar su propio camino dentro de la industria de la belleza, manteniendo el apellido Urquiza como referente en extensiones capilares. Su trabajo se centra en lograr melenas largas y de aspecto natural mediante procesos personalizados que consideran la textura y el tono del cabello de cada cliente.

En el ámbito del espectáculo, es conocido por atender a diversas celebridades del medio mexicano. Recientemente, estuvo a cargo del cambio de look de Natalia Téllez, quien recurrió a sus servicios para lucir una melena XL conservando su característico tono pelirrojo.

Como parte de su visión de negocio, Valentín Urquiza desarrolla su propia marca, Stars Extensiones, con la que busca ofrecer servicios de alta calidad y construir un legado propio dentro del sector de las extensiones de cabello en México.

