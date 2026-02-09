Natalia Téllez revela detalles ocultos de su episodio en La rosa de Guadalupe: “Me llena de orgullo”

Natalia Téllez habló sobre uno de los capítulos más recordados de La rosa de Guadalupe, en el que interpretó a una joven emo, un personaje que con el paso del tiempo se volvió meme. La actriz compartió su postura sobre ese episodio que marcó una etapa temprana de su carrera y explicó cómo recuerda hoy aquella experiencia.

Natalia Téllez revive su pasado en La rosa de Guadalupe y sorprende con lo que dijo. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue el episodio de La rosa de Guadalupe en el que aparece Natalia Téllez?

Natalia Téllez formó parte de La rosa de Guadalupe al protagonizar el capítulo titulado Soy emo en el año 2018, en el que interpretó a Dulce, una adolescente que atraviesa un conflicto familiar marcado por la falta de comprensión. El episodio se centró en la relación entre la joven y su madre, quien cuestiona constantemente su forma de vestir, pensar y expresarse, generando tensiones dentro del hogar.

En la historia, Dulce se identifica con la cultura emo como una manera de canalizar lo que siente y de construir su identidad. Sin embargo, esta elección provoca choques con su madre, quien no logra entender sus gustos ni la etapa emocional que atraviesa su hija, lo que refuerza el sentimiento de incomprensión de la adolescente.

El capítulo retrata cómo la comunicación entre ambas se ve afectada por prejuicios y diferencias generacionales. A lo largo del episodio, se muestran las consecuencias de los señalamientos y la falta de diálogo, así como el impacto que tienen en Dulce las críticas constantes hacia su forma de ser.

Natalia Téllez habló sobre su participación en La rosa de Guadalupe y explicó por qué ese proyecto sigue dando de qué hablar en la actualidad. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Natalia Téllez sobre su actuación en La rosa de Guadalupe?

Natalia Téllez explicó por qué su trabajo en La rosa de Guadalupe ocupa un lugar importante en su historia personal y profesional. Lejos de verlo como un episodio aislado, la actriz relató que llegó en un momento complejo de su vida, cuando enfrentaba incertidumbre laboral y económica.

“Yo a ese capítulo le agradezco un chi*go”, comentó la actriz durante ua entrevista con el pódcast Bruto, al recordar que atravesaba una etapa en la que incluso dudaba de poder cubrir sus gastos.

La conductora detalló que, tras quedarse sin trabajo luego de una telenovela, vivía sobre avenida Revolución y hacía cuentas para saber si podría pagar los siguientes meses de renta.

“Literal llegó un punto en el que yo hacía mis cuentas y dije: ‘no voy a poder pagar los siguientes meses’”, compartió. En ese contexto, la llamada para grabar el episodio representó un respiro inesperado. “Fueron dos días de grabar y una vida entera de memes, pero valió la pena”, señaló.

Téllez también se refirió a cómo con el tiempo el capítulo se convirtió en material recurrente de bromas y memes en redes sociales, algo que aseguró no le incomoda.

“Sé que muchos lo usan de ‘qué cag*do’, pero es chamba”, dijo, al subrayar que cada proyecto que ha realizado forma parte de su camino. Además, destacó que su carrera se ha construido a partir de su propio esfuerzo.

“Yo no entré por palanca, a mí nadie me conectó… con las cartas que me tocaron, hice y sigo haciendo todo lo que puedo y eso me llena de orgullo”, afirmó.

Finalmente Natalia Téllez recordó detalles de la grabación, como el fleco que usó para el personaje y las consecuencias físicas que le dejó. “Me sacó urticaria, me lo quité y tenía todo lleno de salpullido, y yo de ‘salpullido, pero voy a pagar mi renta’”, contó entre risas. Para ella, ese episodio marcó el inicio de otras oportunidades. “Haber ido al casting, haber hecho el capítulo, ponerme el fleco, pagar mi renta y que eso me llevara al concurso de Telehit, estar en Hoy… cada cosita para mí sí me da orgullo”, concluyó la presentadora.

Natalia Téllez habla como nunca de su paso por La rosa de Guadalupe. / Foto: Redes socials

¿Quién es Natalia Téllez?

Natalia Téllez nació el 16 de diciembre de 1985 en la Ciudad de México. Es actriz y conductora de televisión. Inició su formación académica en el Instituto Félix de Jesús Rougier y posteriormente estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Es hija del pintor Guillermo Téllez y hermana de la escritora Artemisa Téllez. Antes de consolidarse en la televisión, realizó trabajos como modelo y comenzó a participar en producciones de ficción.

En el ámbito de la actuación, Natalia Téllez formó parte de telenovelas como Rebelde, donde interpretó a Karen, y Palabra de mujer. También participó en series como:



Cuenta pendiente

Logout

Hoy soy nadie

40 y 20.

Su presencia se extendió a la música con apariciones en videoclips, entre ellos “Déjalo ir” de Benny Ibarra, “Tóxico” de Christian Chávez y “Eso no va a suceder” del dúo Ha*Ash.

Como conductora, Natalia Téllez ha desarrollado una trayectoria constante en televisión. Tuvo su propio programa en Telehit con El mundo al revés con Natalia y participó en espacios como Telehit Music Band, Telehit New Generation y Diablito Show. Posteriormente se integró a programas de mayor alcance como:



Hoy

La voz México

Netas divinas

¿Quién es la máscara?, este último como presentadora junto a Omar Chaparro. Su carrera combina trabajos en conducción, actuación y colaboraciones en distintos formatos televisivos.

