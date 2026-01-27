Yolanda Andrade regresa a la televisión tras diagnóstico de ELA, ¿cuándo aparecerá en ‘Montse & Joe’?

Hace algunas semanas, Yolanda Andrade abrió su corazón y compartió con su público que había sido diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotófica (ELA). Muchos llegaron a pensar que su enfermedad la limitaría; sin embargo, la conductora se ha mostrado muy optimista y hasta confirmó su regreso a ‘Montse & Joe’, junto a su gran amiga Montserrat Oliver. Te contamos todos los detalles.

Montse y Joe

¿Cuáles son los problemas de salud de Yolanda Andrade?

Como se sabe, Yolanda Andrade ha lidiado con muchas complicaciones de salud desde el aneurisma cerebral que padeció en 2023. A raíz de esto, la famosa ha estado hospitalizada en múltiples ocasiones y ha mostrado dificultad para hablar, teniendo muchos altibajos.

Al principio, Yolanda se mantuvo muy hermética y solo detalló en su momento que había sido diagnosticada con dos enfermedades incurables. No fue hasta diciembre de 2025 que la también actriz habló abiertamente sobre la Esclerosis Lateral Amiotófica (ELA). En aquella ocasión, confesó que su familia estaba pasando por momentos sumamente dolorosos.

“Querido público conocedor: han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y para mis seres queridos”, expresó.

La Esclerosis Lateral Amiotófica, también conocida solo como ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y provoca debilidad muscular. Al principio, dificulta el movimiento de brazos y piernas, con el pasar del tiempo, el paciente presenta problemas para comer, hablar o incluso respirar.

Por supuesto, sus fanáticos no han dudado en apoyarla y desearle todo lo mejor en estos momentos tan complicados. En tanto que la celebridad ha hecho uso de sus redes sociales para compartir cómo es su vida actualmente.

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Por qué Yolanda Andrade regresará a la televisión?

Desde hace varios meses, Yolanda Andrade ha estado alejada de la televisión. Luego de que se diera a conocer su condición, muchos llegaron a pensar que se retiraría completamente de la industria del espectáculo.

Sin embargo, y lejos de lo que muchos pudieran pensar, la conductora está más que lista para volver a ‘Montse y Joe’. A través de las redes sociales de ‘Televisa Espectáculos’, se compartió un poco de las grabaciones de los próximos programas, en las cuales aparece Yolanda.

“Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade, Montserrat no está, pero va a estar y vamos a estar juntas como siempre, aquí, en Montse & Joe”, adelantó Andrade, quien se mostraba muy animada.

Se desconoce si vuelve de manera permanente o solo como conductora especial. En tanto que se ha reportado que ya se han grabado dos episodios que pronto saldrán a la luz. No se saben las fechas de emisión, pero se cree que será en los próximos días.

¿Cuál es el estado de salud actual de Yolanda Andrade hoy, 27 de enero?

Hace algunas horas, Yolanda Andrade tuvo un encuentro con la prensa. Durante la conversación, la conductora agradeció todo el cariño que ha recibido del público, afirmando que es justo eso lo que la ayuda a estar muy bien. También contó que sigue al pie de la letra su tratamiento y ya está mejorando.

“Me siento muy querida, muy agradecida. Cuando tengo momentos bajos, pienso en la gente que está rezando por mí y digo: ‘tengo que echarle más ganas’. No lo puedo negar, hay días que son muy difíciles, pero así es esto”, expresó.

Para finalizar, dejó claro que está luchando con todo para estar relativamente bien, reiterando que los fans han sido uno de sus principales motores para sentirse mejor.

