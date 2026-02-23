Él es el famoso actor de Rubí que, tras más de 10 años lejos de la pantalla, vuelve a la televisión: ¿Quién es?

Quién no recuerda la icónica novela Rubí, protagonizada por Bárbara Mori hace más de 23 años, que la catapultó a la fama, donde, además, estaba el actor Sergio Argueta, a quien recordamos por su personaje de “Paco”. Ahora, todo un hombre, regresa a los foros en la novela Mi verdad oculta, la cual entró en su recta final.

¿Qué pasó con Sergio Argueta tras el éxito de Rubí?

Tras el boom que vivió con Rubí, Sergio se fue alejando poco a poco de los reflectores: “Me dediqué a otras cosas. Hice negocios con unos amigos durante un buen tiempo, pero uno regresa a lo que realmente ama y al lugar donde fue feliz. Entonces, no pude estar lejos de la actuación”.

“Fueron como 10 años. Obvio, me recuerdan por Rubí, pero hice muchas más cosas, como Desde gayola, que también fue un gran éxito, con Horacio Villalobos. Hice muchos unitarios, pero poco a poco lo fui dejando. La vida me fue llevando por otro lado. Estaba contento por hacer otras cosas, pero sabía que no era lo que me apasiona. Estar en un set, en un escenario y frente a una cámara es una adrenalina que no te lo da otra cosa”.

¿Por qué Sergio Argueta decidió regresar a la televisión?

Tener fama y popularidad a tan corta edad no le hizo perder el enfoque: “Tenía 22 años cuando el éxito de Rubí. Fue algo complicado lidiar con la fama, porque de un día para otro salir a la calle y que te pidieran autógrafos, que te reconociera la gente, era complicado, pero divertido. Es peligroso, porque es un arma de doble filo. Si no estás emocionalmente maduro te puedes subir al ladrillo y te pierdes. Por suerte, no me pasó eso”.

“Cuando decidí regresar, hace como 3 o 4 meses, empecé a tocar puertas. De hecho, este productor me dio chance de hacer un personaje chiquito en su anterior novela. Esto es de poco a poco. No pretendo tener un lugar que ya no me corresponde. Uno tiene que empezar otra vez de cero y ganarse el lugar, el respeto y el cariño de la gente”.

¿En qué está trabajando Sergio Argueta, actor de Rubí, actualmente?

Ahora, el reto es retomar lo que dejó hace unos años: “Ya estoy dedicado otra vez al 100% a esto. Los negocios quedaron atrás. Estar en esto, en locaciones, llamados y foros, es mi vida. Por eso, tocaré todas las puertas del mundo. Claro que el ego pegó en algún punto, pero bueno, con los pies en la tierra”.

Finalmente, Sergio agradece esta oportunidad que le da el productor Carlos Moreno: “Es un personaje muy bonito, ‘Armando’, amigo de ‘Luciano’ (protagonista) desde la infancia, a quien busca para que le ayude a encontrar a su hija. Me encantó la idea de regresar”.

