René Strickler habla del amor de su esposa en su lucha contra dura enfermedad: “Rubí es la que me levanta”

La semana pasada, se anunció a René Strickler y Rubí Cardozo como la quinta pareja del nuevo reality "¿Apostarías por mí?” Con 15 años de relación, por primera vez los actores reconocen que han tenido que librar obstáculos, entre ellos la depresión que el actor ha padecido.

¿Qué retos ha enfrentado René Strickler en su relación con Rubí Cardozo?

“La mayoría de nuestros días son luminosos, pero hay otros que son negros. Realmente Rubí es la que me levanta. Yo a veces me deprimo y ella me saca adelante. Tiene un alma maravillosa. Me ha dicho: ‘Yo te escogí para toda la vida y vamos a superar esto’. Esto no es de hacer maletas y tirar todo por la ventana. La lucha es seguir juntos”, comentó René Strickler.

“Siempre hay problemas, retos, etapas, áreas de oportunidad, pero es normal. Nos amamos profundamente”.

René Strickler y Rubí Cardozo se suman al reality "¿Apostarías por mí?” / Cortesía

¿Por qué René Strickler aceptó participar en ¿Apostarías por mí? con su Rubí Cardozo?

René Strickler decidió entrar a este programa por su esposa. “Son sorpresas que te da la vida. A mí me habían invitado a entrar a otros realities solo. Nunca me llamó la atención que jugaran con mi soledad, pero aquí, al decirme que era con ella, me gustó más, porque venimos 15 años jugando un reality en pareja. Se lo propuse a ella y dijo: ‘Vamos’. En su momento, Rubí hizo cosas de actuación, pero por cuidar a su familia se limitó”.

René tiene claro lo que no es capaz de tolerar en el programa: “La falta de respeto de algún tercero hacia mi esposa o mi persona, pero la intención es competir”.

En algunos realities de pareja, al finalizar lamentablemente varias han terminado. René y Rubí son categóricos al decir que no tienen miedo a que les pase algo parecido:

“Siempre nos vamos a elegir por encima de cualquier cosa. Podemos tener encontronazos y pensar diferente, pero la lucha es la lucha”.

¿Qué harán René Strickler y su esposa Rubí Cardozo si ganan el premio de ¿Apostarías por mí??

Finalmente, René Strickler y su esposa Rubí nos compartieron qué harán si ganan el gran premio:

“Le estamos apostando a las abejitas. Tenemos. un proyecto de producción de miel. Contamos con colmenas, poquitas, todavía. Será en la zona de Yucatán y

va a ser algo muy padre, porque vamos a apoyar a la mano de obra, a las mujeres de la región. Queremos dar trabajo y el tema de las abejas es algo que hace que se mantenga el mundo, que sigan polinizando y el planeta siga existiendo. Hay estudios que dicen que sin ellas la humanidad desaparecería”.

¿De qué tratará ¿Apostarías por mí?, el nuevo proyecto de René Strickler?

Este reality pondrá a prueba a 12 parejas de celebridades que renunciarán a su privacidad, mientras superan retos, apuestas y tentaciones que marcarán el camino hacia un solo objetivo: Demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro.

Hasta ahora las parejas confirmadas son:



Raúl “El Pelón” Molinar & Laura Molinar

Adrián Di Monte & Nuja Amar

Beta & Alejandra Jaramillo

Rubí Cardozo & René Strickler

Franco Tradardi & Breh

Alina Lozano & Jim

Se transmitirá en enero, los domingos, por Las estrellas y en ViX.

¿Quién es Rubí Cardozo?

Rubí Cardozo es venezolana, naturalizada mexicana.

Además de actriz, es modelo, coach de nutrición y agente de renta de las propiedades de René

En 2006 participó en la cinta “Apocalypto”, de Mel Gibson.

¿Quién es René Strickler?

René Strickler es originario de Argentina. Inició su carrera como modelo en su país y llegó a México en 1987.Saltó a la popularidad en 1997 como protagonista de la telenovela Sin ti. Ha hecho más de 30 melodramas. Algunos de ellos:



“El privilegio de amar”

“Amigas y rivales”

“Mujer bonita”

“Mariana de la noche”

“Para volver a amar”

