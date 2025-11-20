Exparticipante de La casa de los famosos México confirma nuevo encierro, ¡pero ahora entra con su esposa!

¡Del encierro a otro encierro! Adrián Di Monte no perdió tiempo tras salir de La casa de los famosos México 2025 y ahora se lanza con su esposa Nuja Amar a un nuevo reto: vivir 24/7 en '¿Apostarías por mí?', el reality que promete poner a prueba hasta el amor más sólido. ¿Será que su relación, que nació en medio de polémicas y acusaciones, sobrevivirá a esta experiencia extrema?

Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Quiénes son Adrián Di Monte y Nuja Amar, la pareja que llega a ¿Apostarías por mí? tras La casa de los famosos México?

Adrián Di Monte, actor cubano y experto en realities, se convirtió en tendencia tras su participación en La casa de los famosos México 2025, donde su carácter y estrategias dieron mucho de qué hablar. Pero lo que más llamó la atención fue su historia de amor con Nuja Amar, una relación que comenzó en 2024 y que avanzó a pasos agigantados: compromiso en Turquía en enero de 2025 y boda en junio, justo antes de que él entrara al famoso reality.

Su historia no ha estado exenta de polémica. Antes de conocer a Nuja, Adrián vivió una separación tormentosa con Sandra Itzel, con quien tuvo una relación de casi 10 años marcada por acusaciones mutuas de violencia. Ahora, el actor asegura que con Nuja encontró algo más profundo: “Ella me enseñó el aspecto espiritual de una pareja”, confesó.

Esposa de Adrián Di Monte

/ Redes sociales

¿De qué trata ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de Televisa con 12 parejas y transmisión 24/7?

El programa, que se estrena en enero de 2026, reunirá a 12 parejas en una sola casa, donde deberán enfrentar pruebas que van desde lo cotidiano, como cocinar para todos, hasta retos emocionales que revelarán sus secretos más íntimos. El objetivo: demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro.

Según la sinopsis oficial: “El propósito de cada pareja será demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro. Para ganar, no basta con ser fuertes o estratégicos: deberán conquistar al público, que tendrá el poder de votar y salvar a sus favoritos cada semana.”

El premio final para la pareja ganadora será 300 mil dólares, es decir, más de 5 millones de pesos mexcianos, lo que sin duda añade tensión a cada decisión.

Así fue como anunciaron a Adrián Di Monte y Nuja Amar:

¿Cómo surgió la invitación para Adrián Di Monte y Nuja Amar al reality ¿Apostarías por mí??

La propuesta llegó justo después de que Adrián Di Monte fuera expulsado de La casa de los famosos México 2025. “El productor me dijo: les ofrecemos entrar a un reality. Y Nuja y yo habíamos pensado justo en algo así pero como de baile. Y él nos dijo: bueno, si quieren pueden bailar adentro”, reveló el actor.

Por su parte, Nuja Amar aceptó sin dudarlo: “Entramos para seguir creciendo como pareja, porque en el caos y en los problemas es donde mejor se conoce a las personas. Y que tengas problemas o discusiones no significa que dejes de amarlo.”

Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Quiénes son las parejas confirmadas en ¿Apostarías por mí?, el reality de Televisa que pondrá a prueba el amor?

Hasta ahora, solo dos parejas han sido confirmadas:



Raúl Molinar ‘el Pelón’ y Laura Elena Carreón , el locutor y su esposa debutante en el espectáculo.

, el locutor y su esposa debutante en el espectáculo. Adrián Di Monte y Nuja Amar, quienes se perfilan como una de las parejas más mediáticas del reality.

Los conductores serán Alan Tacher y Alejandra Espinoza, encargados de dar la bienvenida a las 12 parejas que se irán revelando poco a poco.

¿Dónde ver ¿Apostarías por mí?, el reality de TelevisaUnivision que promete drama y emociones?

El reality se transmitirá en México y Estados Unidos:

